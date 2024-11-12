Зона отдыха у пруда, тренажёры и детские площадки: что появилось в этом году в районе Коньково после благоустройства На улице Генерала Антонова появился спортзал под открытым небом и новые детские игровые комплексы. Рядом с Деревлёвским прудом построены амфитеатр и качели. Около станции метро «Беляево» установили удобные лавочки и необычные арт-объекты. 12 ноября, 17:13 В Москве благоустраивают зоны отдыха. Обложка © mos.ru

В квартале между улицами Профсоюзной, Генерала Антонова, Введенского и Миклухо-Маклая в районе Коньково завершили благоустройство. У горожан появился удобный пешеходный маршрут от станции метро «Беляево» до Битцевского леса, а также комфортные площадки для отдыха, игр с детьми и занятий спортом.

Здесь расположены несколько корпусов школы № 49, спортивный комплекс и студенческие общежития Университета науки и технологий МИСИС, а также корпус Российской государственной академии интеллектуальной собственности. Это учли при благоустройстве — сделали упор на расширение возможностей для досуга и занятий спортом горожан разного возраста, обновили оснащение 12 детских и пяти спортивных площадок.

В реконструированном спортивном кластере на улице Генерала Антонова обновили поле для футбола и площадку для волейбола. На газоне возле поля разместили декоративные топиарные фигуры в виде футбольного мяча и бутсы. Тут также появился спортзал под открытым небом: установили различные силовые и кардиотренажёры, комплексы с турниками и лестницами для воркаута, а также столы для настольного тенниса. Рядом разместили удобную велопарковку.

Рядом с Деревлёвским прудом оборудовали несколько детских площадок. На первой, расположенной рядом с домом 20, корпусом 2, на улице Введенского, раньше был игровой комплекс в виде корабля с разнообразными горками и переходами. Он нравился ребятам, поэтому конструкцию сохранили, обновив покрытие под ней.

На второй площадке (у дома 8 на улице Генерала Антонова) установили многосекционный комплекс со скатной и спиральной горками и стенкой для отработки навыков скалолазания. Потренироваться в покорении вершин можно и на двух соединённых между собой элементах в форме гранёных кубиков. Кроме того, здесь появились разнообразные качели и батуты.

На площадке между домом 8 на улице Генерала Антонова и домом 20, корпусом 1, на улице Введенского малыши могут играть в песочном городке, кататься на карусели и качелях-балансирах. А для ребят постарше установили большой игровой комплекс с горками, развивающими панелями и переходами.

Также у Деревлёвского пруда появилась зона для тихого отдыха. Здесь есть амфитеатр с удобными сиденьями, парковые качели и смотровая площадка. Её можно использовать и как сцену при проведении мероприятий, а летом — для кинопоказов под открытым небом.

Рядом с прудом и на пути к станции метро обновили покрытие пешеходных дорожек, а в местах перепадов высот заменили лестничные спуски.

У станции появились удобные круглые лавочки. Рядом с ними расставили необычные арт-объекты в виде лепестков из металла и дерева.

Это не первая зона отдыха у воды, которую обустроили в районе. В 2022–2023 годах провели благоустройство территории возле Коньковских прудов. Местные жители часто приходят на деревянные понтоны, на которых можно позаниматься спортом или полюбоваться природой. Здесь же появилась площадка для игры в пляжный волейбол. У воды установили сцену с амфитеатром и декоративными навесами для зрителей. Летом тут проводят кинопоказы, бесплатные занятия и мастер-классы. А ещё возле прудов появилась спортивная зона с силовыми тренажёрами и полюбившимся горожанам комплексом «Русский ниндзя».

Авторы Валерия Мишина