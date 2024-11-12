Шедевр неоготики: в Москве закончилась реставрация фасадов Центрального универсального магазина Отреставрированы декоративные элементы. Специалисты воссоздали утраченные детали, а также вернули зданию исторический цвет. 12 ноября, 17:45 В Москве отреставрировали ЦУМ. Обложка © mos.ru

Закончилась реставрация фасадов исторической части Центрального универсального магазина. Специалисты очистили поверхности стен от поздних слоёв штукатурки, восстановили декоративные элементы и привели в порядок балконы с металлическим ограждением.

Здание обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Семиэтажное кирпичное строение в неоготическом стиле возвели в 1907–1908 годах.

Универмаг является одной из визитных карточек центра Москвы. Специалисты завершили реставрацию фасадов исторической части памятника архитектуры. Они расчистили поверхности стен от поздних слоёв штукатурки, отреставрировали уникальные декоративные элементы, плиточную облицовку и металлическое ограждение, а также вернули зданию первоначальный светло-серый цвет и покрыли каменной штукатуркой.

Торговый дом «Мюр и Мерилиз» (прежнее название) на Театральной площади открылся в 1885 году. Вечером 24 ноября 1900 года там начался пожар, после которого от здания остались лишь стены.

Через шесть лет после пожара владельцы компании приняли решение о строительстве нового магазина. Здание по проекту архитектора Романа Клейна возвели за 28 месяцев на месте сгоревшего, но уже большей этажности. Фасадную декорацию выполнили в неоготическом стиле. Благодаря широкому применению металлических конструкций по проекту знаменитого инженера Владимира Шухова в здании было обилие света и внутренний простор. Торговый дом был открыт на Рождество в 1908 году и вызвал огромный интерес благодаря новизне технического оснащения, европейскому комфорту и красивому оформлению залов. Второй этаж отвели в основном под продажу дамской одежды.

Здание торгового дома было оформлено в стиле исторического модерна (неоготики). Новый способ строительства из монолитного бетона позволил за счёт уменьшения толщины стен и использования металлических колонн значительно увеличить внутренние торговые площади. Магазин оборудовали лифтами для посетителей и системой подъёмников для доставки товаров из подвалов на верхние этажи. Новшествами также стали справочная, комната ожидания, служба информации по городу Москве.

После революции магазин сначала закрыли, а потом национализировали. Открытие нового универмага под названием «Мосторг» состоялось в марте 1922 года.

В конце 1960-х годов универмаг был переименован в Центральный универсальный магазин. Под таким названием объект существует уже более 50 лет.

Сохранение культурно-исторического наследия — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина