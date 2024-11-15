На юге Москвы модернизируют ещё 11 поликлиник

В Москве модернизируют ещё 11 поликлиник, находящихся в Южном административном округе (ЮАО). Реконструкция пройдёт в рамках второго этапа программы по обновлению медицинских учреждений. Сейчас работы идут уже в 10 поликлиниках, три из которых уже принимают пациентов. По мере их окончания начнётся ремонт в ещё одном здании.

В настоящее время осуществляется модернизация восьми взрослых и двух детских поликлиник. Общая площадь этих учреждений превышает 56 тысяч квадратных метров. Они расположены в следующих районах: Нагорный, Донской, Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Братеево, Зябликово, Бирюлёво Западное, Москворечье-Сабурово и Чертаново Южное.

В поликлиниках будут созданы функциональные помещения, включая процедурную с рентген-аппаратом, пультовую для дистанционного управления оборудованием, кабинеты специалистов, вспомогательные и подсобные комнаты. В главном здании городской поликлиники № 52 формируется центральное стерилизационное отделение. Для его отделки применяются лакокрасочные материалы, которые обладают влагостойкостью и устойчивостью к истиранию.

Кабинеты дневного стационара откроют в поликлиниках по адресам: улица Фруктовая, дом 12; улица Борисовские Пруды, дом 12, корпус 4; улица Медынская, дом 7, корпус 1; улица Ереванская, дом 23, строение 1; Ореховый бульвар, дом 35, корпус 2; Кавказский бульвар, дом 45, строение 1. Общая их площадь превысит 550 квадратных метров. В них будут оборудованы 26 палат, рассчитанных на 56 мест. В филиале № 1 городской поликлиники № 214 модернизируют и оснастят современным оборудованием травмпункт. Кроме того, там обустроят специализированный кабинет для занятий лечебной физкультурой.

Специалисты озеленят и благоустроят территории возле медучреждений, в том числе проложат удобные пешеходные дорожки и тротуары, установят энергосберегающие фонари, скамейки, урны и навигационные знаки. Для отдыха посетителей будут оборудованы специальные зоны, а у входов в здания появятся навесы для детских колясок и велосипедов. В тех местах, где это возможно, разместят игровые площадки для детей. Помимо этого пространство возле поликлиник адаптируют под нужды маломобильных посетителей.

В рамках первого этапа модернизации в округе обновили 31 поликлинику. На втором этапе уже реконструированы три медицинских учреждения. В общей сложности работы были проведены в 17 взрослых, 15 детских и двух смешанных медицинских учреждениях. Прилегающую территорию благоустроили.