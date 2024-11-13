Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета России, проявил интерес к происшествию, связанному с насилием над ребёнком в детском саду в Ставропольском крае. В прессе появилась информация о том, что мальчику наносили телесные повреждения после его пребывания в дошкольном учреждении. Об этом рассказала мама ребёнка. В настоящее время в регионе проводится проверка со стороны Следственного комитета, сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Удмуртии суд обязал руководство школы № 5 в Можге установить защитные приспособления на окнах. Проверка выявила, что оконные блоки в двухэтажной школе не соответствуют стандартам безопасности. Существует риск, что дети могут выбить стёкла и упасть, отмечает udm-info.ru.

Ростовская область

Региональный Роспотребнадзор сообщил о зарегистрированных случаях инфицирования вирусом Коксаки в Ростовской области. Этот микроорганизм, входящий в группу энтеровирусов, чаще всего поражает детей с недостаточно развитой иммунной системой, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В Казани снова выделено более 985 миллионов рублей на строительство первого участка второй линии метро — перегон от станции «100-летие ТАССР» до 10-го микрорайона. Тендер уже опубликован на сайте государственных закупок, информирует inkazan.ru. Почти миллиард рублей из внебюджетных ресурсов будет направлен на различные строительные работы, включая установку оборудования.

Волгоградская область

Увеличение цен на молоко в Волгограде привлекло внимание генерального прокурора России. По его указанию планируется проверить обоснованность повышения цен на молоко в Волгограде и других регионах страны, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. В начале ноября молоко подорожало на 0,5%–1,45% в зависимости от его типа и жирности, пишет novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде практически все маршрутные такси планируют перевести на фиксированные тарифы. Изменения вступят в силу в 2025 году. Из всего числа маршрутов останется только один с индексом «Т», который будет продолжать работать по нерегулируемому тарифу. Это маршрут Т-83, который соединяет Соцгород с деревней Афонино в Автозаводском районе, сообщает newsnn.ru.

Свердловская область

В Екатеринбурге наблюдается рост заболеваемости пневмонией. В детских поликлиниках Свердловской области зафиксировали увеличение числа заболевших среди детей в среднем звене. В основном болеют дети в возрасте от десяти до 14 лет. Главной причиной всплеска заболеваний является возвращение детей в школу после каникул, сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

В Оренбурге произошёл случай отравления угарным газом в семье из четырёх человек. По данным 56orb.ru, один взрослый и два ребёнка были госпитализированы. В настоящее время происшествие расследуется.

Тюменская область

В Тюменской области прогнозируется снижение температуры до -20 градусов. По информации nashgorod.ru, максимальная температура в дневное время составит от -6 до -11, а ночью ожидается до -10…-15, местами до -20. Скорость ветра будет достигать 7–12 м/с.

Омская область

В Омске открылся новый каток площадью почти 13 тысяч квадратных метров. Как сообщает gorod55.ru, ледовое поле будет украшено километрами гирлянд, яркими арт-объектами и зонами для фотосессий. В данный момент каток заливают вручную, а на следующем этапе планируется использование техники.

Карелия

В Карелии во время рыбалки пропал пенсионер. Издание karelinform.ru сообщает, что 75-летний мужчина не выходит на связь с 31 октября. Он отправился на рыбалку на Повенецкий залив и не вернулся.

Приморский край

Бывший депутат из Иркутска был осуждён в Приморье за контрабанду. Согласно информации, опубликованной на vostokmedia.com, в ходе расследования было установлено, что экс-чиновник из Сибири передал 99 мускусов кабарги второму участнику дела в Находку. Однако преступление не удалось завершить, поскольку один из посредников действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

Башкирия

Жители микрорайона Кузнецовский затон обратились в социальных сетях к главе Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой ускорить реконструкцию дороги, сообщает mkset.ru. Местные жители заявляют о наличии всех необходимых ресурсов для завершения работ, но при этом отмечают, что по факту строительство не ведётся. Они предлагают ускорить процесс, открыв хотя бы две полосы движения по улице Пугачёва до улицы Рыленко.

Краснодарский край

Власти Сочи не собираются выплачивать 84 миллиона рублей за экологический ущерб, сообщает KubanPress. Апелляционный суд отклонил иск Росприроднадзора к мэрии по делу об утечке стоков в Чёрное море и реку Бзугу, а сам муниципалитет был признан ненадлежащим ответчиком.

Хабаровский край

Жители Хабаровска требуют возобновить расследование по нарушениям в перинатальном центре. Как информирует transsibinfo.com, они обратились с этой просьбой к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Причиной обращения стали трагические инциденты с 2015 года, когда, по мнению граждан, из-за врачебных ошибок пострадали и погибли новорождённые.

Новосибирск

В Новосибирске женщина убила свою свекровь и напала на сына, сообщает atas.info. Подозреваемая пришла в гости к свекрови, которая воспитывала её ребенка. После ссоры невестка в приступе ярости нанесла пенсионерке удар ножом, а затем напала на своего сына, который учится в пятом классе, нанеся ему удар в ключицу. Мальчик сам вызвал экстренные службы и был спасён врачами. Подозреваемую задержали.

Челябинская область

В Челябинске возбуждено уголовное дело после инцидента с нападением мужчины на школьника в подъезде, сообщает kursdela.biz. Преступник применил физическую силу против девятилетнего мальчика, в том числе ударил его ногой. Личность нападавшего уже установлена, предпринимаются меры для его задержания.

Хакасия

Осенью этого года средняя цена аренды жилья в России составила примерно 3,5 тысячи рублей в сутки, отмечает newkhakasiya.online. По результатам проведённого анализа, по сравнению с летними месяцами, когда наблюдается активный туристический поток, аренда в российских городах снизилась приблизительно на 10%. В числе городов с наибольшим количеством бронирований по-прежнему лидируют Санкт-Петербург, Москва и Казань.

ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе будут привлечены к ответственности родители двух мальчиков, которые вышли на тонкий лёд, сообщает muksun.fm. Сотрудники полиции увидели их на протоке реки Оби и попросили вернуться на берег, после чего встретились с их родителями. Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Приморский край

В Приморском крае женщине едва удалось избежать гибели в результате пожара, вызванного коротким замыканием. Пожар произошёл в жилом доме из-за неисправности электропроводки. По прибытии спасателей из окон третьего этажа клубился густой чёрный дым, а подъезд был сильно задымлён. Огнеборцы быстро прошли на третий этаж и спасли женщину. Благодаря их действиям удалось предотвратить трагедию, сообщает zr.media.

Красноярский край

На предприятии по переработке отходов «Росттех» в Красноярске произошёл инцидент, в результате которого один из работников лишился руки. Во время чистки натяжного барабана его перчатка зацепилась за конвейерную ленту, и рука оказалась затянута в механизм, сообщает prmira.ru. Проверка показала, что сотрудник нарушил правила безопасности, а основными факторами, которые привели к несчастному случаю, стали недостатки в организации рабочего процесса.

Белгородская область

12 ноября в Белгороде на улице Есенина произошла стрельба рядом с многоквартирным домом. Причиной конфликта, который возник между знакомыми мужчинами, стала ревность. В результате один из участников потасовки выстрелил в грудь другому, а потом скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу, сообщает bel.ru.

Пермский край