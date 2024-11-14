Дикие охотники: каких краснокнижных хищников можно встретить на территории Москвы В московских лесах и парках живут лесные хорьки, горностаи, ласки, лесные и каменные куницы. Столичные биологи рассказали, на каких особо охраняемых природных территориях предпочитают обитать дикие животные, занесённые в Красную книгу Москвы. 14 ноября, 07:30 Биологи рассказали, где в Москве живут краснокнижные хищники. Обложка © mos.ru

В топ-5 краснокнижных хищных зверей, которых можно встретить зимой на природных территориях столицы, вошли лесной хорёк, горностай, ласка, лесная и каменная куницы. Все они принадлежат к семейству куньих. Звери отличаются привлекательной внешностью и грациозностью. Для них характерны вытянутое туловище, довольно короткие лапы, пушистый хвост и выразительная мордочка.

Двигаются зверьки быстро и ловко. У них разный окрас, но строение туловища и характер схожи. В основном представители куньих держатся поодиночке. Они предпочитают жить подальше от центра города, но не против поселиться и на окраине, рядом с природными территориями, в заброшенных хозяйственных постройках.

Лесной хорёк, или чёрный хорь

Этого зверя отличает характерный окрас — от тёмно-серого до чёрного. Иногда встречаются особи рыжеватого или желтоватого цвета и даже альбиносы. Детёныши хорька весьма игривы. Взрослые хищники ведут одиночный образ жизни, но, если приходится общаться, они делают это с помощью запаховых меток, а также визуальных и акустических сигналов.

В столице лесной хорёк обычно живёт в крупных городских парках или небольших лесных массивах. Его можно встретить в рощах рядом с полями и поселениями, на влажных лугах и в поймах рек. Питается лесной хорёк мышами-полёвками, лягушками, ежами и крупными насекомыми. Зимой он подбирается к овощным складам, промзонам и садам. Зверька можно встретить в национальном парке Лосиный Остров, Битцевском лесу, Царицыне, природно-историческом парке «Тушинский», а также в районе Куркино.

Горностай

Этот ловкий хищник зимой носит белую шубку. Летом верхняя часть его туловища становится рыжевато-бурого цвета, а нижняя — желтовато-белого. Горностай обитает в Битцевском лесу, на лесных территориях в Северном Бутове и в природно-историческом парке «Косинский». Осенью и зимой он кочует по территориям, где активно ведёт свою деятельность человек. Горностай также встречается и в дикой местности. Селиться он предпочитает на берегах водоёмов, а также в разрушенных постройках и под корнями деревьев. Основной его рацион — мыши и подобные им грызуны.

Ласка

Обитает ласка на 30 природных территориях Москвы. Её можно встретить в Кускове, Измайлове, Косине, Кузьминках, Химках и ТиНАО. Летом у ласки спина и бока коричневого цвета, а брюшко — белого. Зимой хищник маскируется и становится белым полностью. Ласка хорошо адаптируется к условиям мегаполиса, но тем не менее в городе увидеть зверька можно редко. Ласка предпочитает жить в речных долинах, зарослях высокой травы и на пустырях. Она питается полёвками и использует их жилища, а зимой прячется в подснежных норах.

Лесная куница

Этот хищник перемещается быстро и незаметно, ведёт ночной образ жизни. Его можно увидеть в лесных массивах в Кускове, Зеленограде, Северном Бутове и на других природных территориях. У куницы разнообразный рацион: она может питаться мелкими млекопитающими и птицами, иногда — орехами и ягодами. Хищник любит жить в больших лесных массивах, логово устраивает в дуплах деревьев, в том числе в беличьих гнёздах.

Каменная куница

Отличительный внешний признак этого вида куницы — небольшое желтоватое пятно на груди. Зверёк предпочитает жить в оврагах, зарослях кустарников и на небольших лесных участках среди полей и пашен. Он ловко передвигается по деревьям и хорошо плавает. Зимой куница обустраивает жилище в каменных постройках, заброшенных домах и развалинах. В Москве она регулярно появляется в районах ТиНАО.

Москва — привлекательное место обитания в том числе для диких животных, которые занесены в Красную книгу. Проживание этих редких видов также говорит о положительных изменениях в экологии Москвы.

Авторы Валерия Мишина