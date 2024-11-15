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Регион

30 лет непрерывного развития

В Сибири развиваются малые города.

15 ноября, 07:00
В Сибири развиваются малые города. Обложка © Пресс-служба РУСАЛа

В Сибири развиваются малые города. Обложка © Пресс-служба РУСАЛа

30 лет назад началась история восстановления отечественной алюминиевой промышленности после распада СССР и глубокого экономического кризиса 90-х, когда Олег Дерипаска возглавил Саяногорский алюминиевый завод. За эти годы промышленнику удалось не только объединить предприятия отрасли и создать крупнейший в мире алюминиевый холдинг, но и внести серьёзный вклад в социально-экономическое развитие территорий ответственности, особенно Сибирского региона, где сосредоточены основные мощности по производству металла. Металлурги называют Сибирь «сердцем» российской алюминиевой индустрии.

Основы развития отрасли, заложенные Олегом Дерипаской и его влияние на совершенствование сибирских городов — это пример того, как крупные компании могут способствовать социально-экономическому прогрессу регионов. Инвестиции в инфраструктуру и социальные проекты не только создают новые рабочие места, но и помогают улучшить качество жизни людей. Это особенно важно для малых городов, где экономические возможности ограничены. Строительство современного жилья, медицинских центров, спортивных комплексов и образовательных учреждений способствует привлечению молодёжи, а благоустройство общественных пространств делает жизнь в таких городах более комфортной и привлекательной.

Смотрите в нашей фотогалерее, как при поддержке РУСАЛа преображаются малые города Сибири. Сегодня эти «города надежды», как их называют в компании, становятся опорой развития страны и разворота России на Восток. Понимая важность именно таких населённых пунктов для страны, глава государства предложил программу развития малых и средних городов России, которая должна дать им новые ресурсы и стимулы для процветания.

Саяногорск, Республика Хакасия

Саяногорский алюминиевый завод (САЗ).

  • Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Фото © Пресс-служба РУСАЛа
  • Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Фото © Пресс-служба РУСАЛа

Фото © Пресс-служба РУСАЛа

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Саяногорский медицинский центр.

  • Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Фото © Пресс-служба РУСАЛа
  • Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Фото © Пресс-служба РУСАЛа

Фото © Пресс-служба РУСАЛа

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Саяногорский пансионат ветеранов.

  • Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Фото © Пресс-служба РУСАЛа
  • Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Фото © Пресс-служба РУСАЛа

Фото © Пресс-служба РУСАЛа

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  • Хакасский алюминиевый завод (ХАЗ). Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Хакасский алюминиевый завод (ХАЗ). Фото © Пресс-служба РУСАЛа
  • Хакасский алюминиевый завод (ХАЗ). Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Хакасский алюминиевый завод (ХАЗ). Фото © Пресс-служба РУСАЛа

Хакасский алюминиевый завод (ХАЗ). Фото © Пресс-служба РУСАЛа

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Посёлок Таёжный, Красноярский край

  • Здание бывшей поликлиники. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Здание бывшей поликлиники. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
  • Здание бывшей поликлиники. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Здание бывшей поликлиники. Фото © Пресс-служба РУСАЛа

Здание бывшей поликлиники. Фото © Пресс-служба РУСАЛа

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  • Парк «Мечта». Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Парк «Мечта». Фото © Пресс-служба РУСАЛа
  • Старый автодром и пустырь. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Старый автодром и пустырь. Фото © Пресс-служба РУСАЛа

Парк «Мечта». Фото © Пресс-служба РУСАЛа

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  • БоАЗ. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    БоАЗ. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
  • БоАЗ. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    БоАЗ. Фото © Пресс-служба РУСАЛа

БоАЗ. Фото © Пресс-служба РУСАЛа

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  • Вид на микрорайон Металлургов. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Вид на микрорайон Металлургов. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
  • Вид на поселок. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Вид на поселок. Фото © Пресс-служба РУСАЛа

Вид на микрорайон Металлургов. Фото © Пресс-служба РУСАЛа

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Город Шелехов, Иркутская область

  • Медицинский центр ШЕЛЕХОВ. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Медицинский центр ШЕЛЕХОВ. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
  • Медицинский центр ШЕЛЕХОВ. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Медицинский центр ШЕЛЕХОВ. Фото © Пресс-служба РУСАЛа

Медицинский центр ШЕЛЕХОВ. Фото © Пресс-служба РУСАЛа

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  • Стадион Металлург. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Стадион Металлург. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
  • Стадион Металлург. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Стадион Металлург. Фото © Пресс-служба РУСАЛа

Стадион Металлург. Фото © Пресс-служба РУСАЛа

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  • Центр спортивных единоборств Шелехов. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Центр спортивных единоборств Шелехов. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
  • Центр спортивных единоборств Шелехов. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
    Центр спортивных единоборств Шелехов. Фото © Пресс-служба РУСАЛа

Центр спортивных единоборств Шелехов. Фото © Пресс-служба РУСАЛа

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Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина
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