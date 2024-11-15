30 лет непрерывного развития В Сибири развиваются малые города. 15 ноября, 07:00 В Сибири развиваются малые города. Обложка © Пресс-служба РУСАЛа

30 лет назад началась история восстановления отечественной алюминиевой промышленности после распада СССР и глубокого экономического кризиса 90-х, когда Олег Дерипаска возглавил Саяногорский алюминиевый завод. За эти годы промышленнику удалось не только объединить предприятия отрасли и создать крупнейший в мире алюминиевый холдинг, но и внести серьёзный вклад в социально-экономическое развитие территорий ответственности, особенно Сибирского региона, где сосредоточены основные мощности по производству металла. Металлурги называют Сибирь «сердцем» российской алюминиевой индустрии.

Основы развития отрасли, заложенные Олегом Дерипаской и его влияние на совершенствование сибирских городов — это пример того, как крупные компании могут способствовать социально-экономическому прогрессу регионов. Инвестиции в инфраструктуру и социальные проекты не только создают новые рабочие места, но и помогают улучшить качество жизни людей. Это особенно важно для малых городов, где экономические возможности ограничены. Строительство современного жилья, медицинских центров, спортивных комплексов и образовательных учреждений способствует привлечению молодёжи, а благоустройство общественных пространств делает жизнь в таких городах более комфортной и привлекательной.

Смотрите в нашей фотогалерее, как при поддержке РУСАЛа преображаются малые города Сибири. Сегодня эти «города надежды», как их называют в компании, становятся опорой развития страны и разворота России на Восток. Понимая важность именно таких населённых пунктов для страны, глава государства предложил программу развития малых и средних городов России, которая должна дать им новые ресурсы и стимулы для процветания.

Саяногорск, Республика Хакасия

Саяногорский алюминиевый завод (САЗ).





Саяногорский медицинский центр.





Саяногорский пансионат ветеранов.









Посёлок Таёжный, Красноярский край

















Город Шелехов, Иркутская область













Авторы Валерия Мишина