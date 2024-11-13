В Москве состоялся XIII форум «Корпоративное волонтёрство: бизнес и общество»

XIII Московский Международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» провели 12 ноября на площадке ММПЦ «Россия сегодня» Ассоциация менеджеров, Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) и Общественная палата города Москвы. Life.ru выступал одним из информационных партнёров события.

В этом году мероприятие объединило сотни участников из ведущих российских и международных компаний, представителей экспертного сообщества, власти, некоммерческих организаций и СМИ. Ключевая тема форума в этом году – «Меняемся сами – меняем мир!». В этом году событие приурочено к десятилетнему юбилею Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Для гостей мероприятия прошли панельная и экспертная сессии, открытые заседания Национального совета по корпоративному волонтерству, а также дискуссии по девяти тематическим трекам.

Пленарное заседание форума открыл президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин:

«Социально ориентированные практики сегодня являются основой для формирования долгосрочных отношений с клиентами и партнерами, оказывают влияние на устойчивость предприятий, играют важную роль в развитии корпоративной культуры и укреплении связей внутри команд. Компании понимают, что вовлеченность в социальные проекты и забота о благополучии сотрудников – это не только этическая, но и экономически обоснованная стратегия, а также ключевой фактор конкурентоспособности организации, способный обеспечить долгосрочное развитие», — рассказал он.

Эксперты заседания, представители органов власти, компаний-лидеров повестки и руководители Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) обсудили роль корпоративного волонтерства как мощного инструмента позитивных преобразований, создающего новые ценности через сотрудничество.

«Главная сила корпоративного добровольчества – потенциал партнерства для позитивных изменений. Как для сотрудников – в прошлом году более 200 тысяч работников компаний-участников Национального совета по корпоративному волонтерству приняли участие в добровольческих акциях, так и для самих компаний – программы корпоративного добровольчества содействуют достижению стратегических целей компаний в области устойчивого развития и вносят вклад в достижение Национальных целей развития РФ за счет постоянного увеличения количества вовлеченных в добровольчество взрослых граждан: активных, компетентных сотрудников компаний и членов их семей. Вклад корпоративного волонтерства в прошлом году, по оценкам Лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара, составил около трети (26%) от всего вклада волонтерства в ВВП РФ», — отметила Ирина Жукова, председатель НСКВ.

Спикерами пленарной дискуссии форума «Корпоративное волонтёрство: бизнес и общество» выступили: председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике, председатель Ассоциации ДОБРО.РФ Артём Метелев, председатель НСКВ Ирина Жукова, заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства экономического развития РФ Елена Иваницкая, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, директор департамента общественных связей ПАО «Аэрофлот» Олеся Владимирова.

В рамках пленарного заседания и тематических сессий представители компаний-лидеров повестки определили новые векторы совместной работы в области корпоративного волонтерства. Ключевыми темами дискуссий стали: переосмысление роли корпоративного волонтерства в системе управления бизнес-процессами компаний, актуальные подходы к оценке эффективности волонтерских программ, интеграции с местными сообществами и формирование доверия через коммуникации с заинтересованными сторонами.

«В «Газпром-Медиа Холдинге» в рамках собственной социальной программы PRO организован корпоративный волонтерский центр «Вселенная добра». Наши добровольцы могут выбирать различные направления помощи благодаря активному сотрудничеству Холдинга с фондами и волонтерскими организациями. Также повышению интереса к добрым делам у широкой аудитории способствуют медиаресурсы «Газпром-Медиа Холдинга»: мы рассказываем и о тех, кто нуждается в поддержке, и о тех, кто помогает. Уверена, обмен опытом с коллегами на форуме «Корпоративное волонтерство» — важный шаг для популяризации добровольчества в целом и развития культуры заботы внутри рабочих коллективов в частности», — рассказала куратор направления корпоративной социальной ответственности «Газпром-Медиа Холдинга» Альфия Гафурова.

«Форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» - всегда бенчмарк. Это знакомство с актуальными трендами в развитии корпоративного волонтерства, обмен опытом, причем не только для менеджеров, которые организуют волонтеров, но и для самих добровольцев, готовых представить свои проекты на широкую аудиторию. Для других компаний это может стать источником вдохновения и новых ответов на вопрос, а что ещё можно сделать в сфере корпоративного волонтерства кроме уборки мусора, с которой когда-то начинали все. Сегодня спектр проектов корпоративного волонтерства охватывает разнообразные мероприятия: от экопросветительских школьных уроков и организации экомарафонов до создания арт-объектов, обустройства общественных пространств, значимого вклада в развитие территорий. В связи с этим мы не только вовлекаем волонтеров в проекты нашей компании, но и активно приглашаем участвовать в мероприятиях, таких как сегодняшний форум», – рассказала Ирина Жуйкова, директор Департамента социальной политики компании «Норникель».