Гусли «взяли в заложницы» москвичку

По данным телеграм-канала, жительница одного из домов на улице Академика Павлова в столичном Кунцево решила скоротать вечер среды за игрой на гуслях. Но что-то не заладилось, и её палец застрял в струнах, да так, что самостоятельно она освободить его не смогла.