Гусли «взяли в заложницы» москвичку
Гусли «взяли в заложницы» москвичку и удерживали её палец струнами, пока не приехали спасатели, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, жительница одного из домов на улице Академика Павлова в столичном Кунцево решила скоротать вечер среды за игрой на гуслях. Но что-то не заладилось, и её палец застрял в струнах, да так, что самостоятельно она освободить его не смогла.
Пришлось вызывать спасателей. Те приехали, разрезали струну специальным инструментом и освободили «пленницу».
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