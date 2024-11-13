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Регион
13 ноября, 16:15

Гусли «взяли в заложницы» москвичку

Гусли «взяли в заложницы» москвичку и удерживали её палец струнами, пока не приехали спасатели, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, жительница одного из домов на улице Академика Павлова в столичном Кунцево решила скоротать вечер среды за игрой на гуслях. Но что-то не заладилось, и её палец застрял в струнах, да так, что самостоятельно она освободить его не смогла.

Пришлось вызывать спасателей. Те приехали, разрезали струну специальным инструментом и освободили «пленницу».

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Александра Вишнякова
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