27 идей недорогих подарков на 2025 год Зелёной Змеи: родителям, любимым и друзьям Что подарить на новый, 2025 год родственникам, коллегам, родителям, друзьям, детям или учителю: идеи недорогих прикольных и оригинальных подарков на новогодние праздники от Life.ru. 14 ноября, 14:30 Что подарить на Новый год девочке, маме, жене или подростку: топ-27 недорогих вариантов. Обложка © Шедеврум

Выбрать подарок на Новый год — задача, требующая вдумчивого подхода. Новый год — это время, когда хочется не просто сделать сюрприз, но преподнести что-то особенное, что принесёт радость и создаст праздничное настроение. В этом гиде мы собрали идеи подарков для всех категорий, будь то близкие родственники, друзья или коллеги, с учётом разного бюджета и интересов. Если вы ломаете голову над тем, что подарить на Новый год – 2025, — читайте дальше и найдите свой идеальный вариант.

Что подарить родственникам на Новый год

Что подарить родственникам на год Змеи – 2025. Фото © Шедеврум

Подарки для родственников должны быть практичными, душевными и отражать вашу заботу. Бабушки, дедушки, тёти и дяди всегда рады вещам, которые могут сделать их повседневную жизнь приятнее и удобнее. Также родственники ценят внимание, вложенное в подарок: даже небольшая, но осмысленная деталь, выбранная именно для них, может оставить самые тёплые воспоминания. Итак, что подарить? Полотенца и текстильные наборы . Тёплые, мягкие полотенца — это не просто полезный подарок, но и приятное напоминание о домашнем уюте. Наборы можно дополнить пледом или кухонным текстилем, чтобы создать полноценный комплект для комфорта.

. Тёплые, мягкие полотенца — это не просто полезный подарок, но и приятное напоминание о домашнем уюте. Наборы можно дополнить пледом или кухонным текстилем, чтобы создать полноценный комплект для комфорта. Кухонные наборы . Если ваши родственники любят готовить, набор качественных специй, стильные фартуки, наборы для приготовления блюд добавят радости на кухне. Выбирайте уникальные специи или редкие кухонные аксессуары, чтобы добавить вдохновения кулинарным экспериментам.

. Если ваши родственники любят готовить, набор качественных специй, стильные фартуки, наборы для приготовления блюд добавят радости на кухне. Выбирайте уникальные специи или редкие кухонные аксессуары, чтобы добавить вдохновения кулинарным экспериментам. Семейный фотоальбом или цифровая фоторамка. Такой подарок станет напоминанием о прекрасных моментах, проведённых вместе. В цифровую фоторамку можно загрузить снимки уходящего года, чтобы начать 2025-й с тёплыми воспоминаниями.

Что подарить маме на год Змеи – 2025

2024-й выдался довольно напряжённым годом, и мама, как никто другой, заслуживает настоящего отдыха. Начало 2025 года — идеальный момент для подарка, который поможет ей расслабиться и уделить время себе. Косметический набор для ухода за кожей . Качественная косметика с натуральными ингредиентами поможет маме расслабиться и почувствовать себя особенно красивой. Подберите кремы и масла, которые помогут создать мини-спа дома.

. Качественная косметика с натуральными ингредиентами поможет маме расслабиться и почувствовать себя особенно красивой. Подберите кремы и масла, которые помогут создать мини-спа дома. Абонемент в спа или на массаж . После напряжённого года спа или массаж — это то, что поможет маме расслабиться и восстановить силы. Прекрасный вариант — курс процедур, чтобы 2025 год начался с заботы о себе.

. После напряжённого года спа или массаж — это то, что поможет маме расслабиться и восстановить силы. Прекрасный вариант — курс процедур, чтобы 2025 год начался с заботы о себе. Кулинарная книга с новыми рецептами. Если мама обожает готовить, подарите ей книгу с современными рецептами или блюдами со всего мира. Это подарит вдохновение и разнообразит семейные ужины.

Что подарить папе на Новый год

Практичные подарки для папы на Новый год. Фото © Шедеврум

Папы обычно ценят полезные и практичные подарки. Они всегда рады вещам, которые облегчат их жизнь или помогут в любимом деле. Набор инструментов или электроинструмент . Новый, 2025 год — отличное время пополнить его коллекцию инструментов. Качественные отвёртки, набор для ремонта или электроинструмент будут радовать долгие годы.

. Новый, 2025 год — отличное время пополнить его коллекцию инструментов. Качественные отвёртки, набор для ремонта или электроинструмент будут радовать долгие годы. Термокружка или термос . Если папа часто в пути, хороший термос или термокружка с сохранением тепла станет его верным спутником. Особенно зимой, когда горячий напиток помогает согреться в дороге или на работе.

. Если папа часто в пути, хороший термос или термокружка с сохранением тепла станет его верным спутником. Особенно зимой, когда горячий напиток помогает согреться в дороге или на работе. Книга любимого автора или тематическая литература. Папа любит читать? Подберите ему интересное издание — например, исторические романы, научную фантастику или книгу о любимом увлечении.

Новый год – 2025: что подарить мужу

2025 год Змеи — отличный повод поддержать увлечения и интересы вашего супруга. Подумайте, чем он хотел бы заниматься в новом году, и выберите подарок, который вдохновит его на новые достижения. Техника . Умные часы, беспроводные наушники, фитнес-браслет и другого рода гаджеты помогут мужу в повседневной жизни и поддержат его в достижении целей. Это полезный подарок для тех, кто ценит комфорт и стиль.

. Умные часы, беспроводные наушники, фитнес-браслет и другого рода гаджеты помогут мужу в повседневной жизни и поддержат его в достижении целей. Это полезный подарок для тех, кто ценит комфорт и стиль. Абонемент в спортзал или на тренировки . Начало года — идеальное время для новых спортивных достижений. Абонемент или пакет тренировок поможет супругу поддерживать физическую форму или начать новое хобби.

. Начало года — идеальное время для новых спортивных достижений. Абонемент или пакет тренировок поможет супругу поддерживать физическую форму или начать новое хобби. Настольная игра для совместного отдыха. Игра станет отличным развлечением для вечеров дома. Выберите игру, которая интересна вам обоим, чтобы проводить время вместе с удовольствием.

Что подарить жене: идеи недорого презента

Лучшие подарки для жены на Новый год – 2025. Фото © Шедеврум

Жена всегда оценит заботу и внимание к своим интересам. Новый год — повод удивить её чем-то запоминающимся и показать, как она важна для вас. Ювелирное украшение . Украшения символизируют любовь и являются отличным подарком, который жена будет носить с тёплыми мыслями о вас. В зависимости от её стиля выберите что-то классическое или уникальное.

. Украшения символизируют любовь и являются отличным подарком, который жена будет носить с тёплыми мыслями о вас. В зависимости от её стиля выберите что-то классическое или уникальное. Сертификат в любимый магазин . Сертификат в магазин одежды, косметики или хобби поможет выбрать супруге что-то по своему вкусу и позволит почувствовать вашу заботу и внимание.

. Сертификат в магазин одежды, косметики или хобби поможет выбрать супруге что-то по своему вкусу и позволит почувствовать вашу заботу и внимание. Курс по интересующему её хобби. Новый год — лучшее время для того, чтобы поддержать увлечения. Подарите курс по рисованию, кулинарии или танцам — это покажет, что вы поддерживаете её личные интересы.

Что подарить детям на Новый год

Дети ждут 2025 год с особым трепетом, ведь Новый год — это настоящее волшебство! Чтобы сделать праздник незабываемым, подумайте, что подарит радость вашему ребёнку в зависимости от его возраста и интересов.

Идеи недорогих подарков для мальчиков

Идеи подарков для мальчика на Новый год. Фото © Шедеврум

Конструкторы . Игрушка развивает фантазию, логическое мышление и мелкую моторику. Можно выбрать тематический набор, связанный с любимым персонажем или Вселенной.

. Игрушка развивает фантазию, логическое мышление и мелкую моторику. Можно выбрать тематический набор, связанный с любимым персонажем или Вселенной. Радиоуправляемая машинка . Мальчики обожают гонки и активные игры, и машинка на радиоуправлении — лучший подарок для активного досуга.

. Мальчики обожают гонки и активные игры, и машинка на радиоуправлении — лучший подарок для активного досуга. Настольная игра. Подберите увлекательную настольную игру, чтобы проводить вечера в кругу семьи или с друзьями.

Подарки для девочек на Новый год — недорого

Кукольный домик . Домики для кукол — с мебелью и деталями — позволяют девочкам разыгрывать настоящие семейные сцены и развивать фантазию.

. Домики для кукол — с мебелью и деталями — позволяют девочкам разыгрывать настоящие семейные сцены и развивать фантазию. Набор для творчества . Творческие наборы, такие как рисование, лепка или создание украшений, позволяют девочкам раскрыть свои таланты и создать что-то своими руками.

. Творческие наборы, такие как рисование, лепка или создание украшений, позволяют девочкам раскрыть свои таланты и создать что-то своими руками. Музыкальный инструмент. Детское пианино или гитара — отличный подарок, если девочка проявляет интерес к музыке. Это первый шаг к обучению и развитию музыкальных навыков.

Подарки для подростков на Новый год – 2025

Подарки для подростков на Новый год – 2025. Фото © Шедеврум

Смарт-часы или наушники . Подростки ценят стиль и технологии. Смарт-часы или наушники позволят им оставаться на связи, слушать музыку и выглядеть модно.

. Подростки ценят стиль и технологии. Смарт-часы или наушники позволят им оставаться на связи, слушать музыку и выглядеть модно. Курс программирования или дизайна . Подросткам всегда интересны современные технологии. Курсы программирования, дизайна или других современных направлений станут отличной базой для развития.

. Подросткам всегда интересны современные технологии. Курсы программирования, дизайна или других современных направлений станут отличной базой для развития. Абонемент на онлайн-курсы по интересам. Подарите возможность развиваться в любимом направлении. Это может быть онлайн-школа по рисованию, музыке или даже кулинарии.

Что подарить коллеге на Новый год — топ бюджетных идей

Для коллег выбор подарка должен быть сдержанным, но при этом приятно удивлять и радовать. Главное — помнить, что коллеги ценят полезные и удобные мелочи для работы и отдыха. Ежедневник или планёр . Новый год — это время для планирования, и ежедневник станет отличным помощником в делах. Выберите стильный вариант, чтобы добавить приятные эмоции к рабочим будням.

. Новый год — это время для планирования, и ежедневник станет отличным помощником в делах. Выберите стильный вариант, чтобы добавить приятные эмоции к рабочим будням. Кружка с оригинальным дизайном . Подарите кружку с интересной надписью или иллюстрацией — она добавит уюта на рабочем месте и будет ежедневно радовать коллегу.

. Подарите кружку с интересной надписью или иллюстрацией — она добавит уюта на рабочем месте и будет ежедневно радовать коллегу. Настольный органайзер. Практичный и стильный органайзер поможет держать вещи в порядке и создать комфорт на рабочем месте.

Что подарить друзьям на Новый год — идеи недорогих презентов

Недорогие подарки для друзей на Новый год. Фото © Шедеврум

Подарок для друзей вовсе не обязательно должен быть дорогим, но важно выбрать то, что вызовет улыбку и принесёт радость. Мы предлагаем несколько идей для приятных и душевных сюрпризов. Фотоальбом или фоторамка с совместными фотографиями . Это напоминает о прекрасных моментах вместе.

. Это напоминает о прекрасных моментах вместе. Набор для глинтвейна . В комплект можно добавить специи, бокалы и инструкции по приготовлению — идеальный зимний напиток.

. В комплект можно добавить специи, бокалы и инструкции по приготовлению — идеальный зимний напиток. Настольная игра. Прекрасный способ провести время в компании друзей.

Как выбрать подарок на Новый год

Выбор подарка — это не просто покупка вещи, а проявление внимания к человеку, его интересам и нуждам. Вот несколько практических советов, как выбрать подарок, который действительно понравится: Учитывайте хобби и увлечения . Подарки, соответствующие интересам, всегда вызывают радость.

. Подарки, соответствующие интересам, всегда вызывают радость. Старайтесь сделать подарок уникальным . Персонализированные вещи или необычные впечатления оставляют самые яркие воспоминания.

. Персонализированные вещи или необычные впечатления оставляют самые яркие воспоминания. Подумайте о качестве. Даже небольшая, но качественная вещь приносит больше удовольствия, чем массовая безделушка.

Как выбрать недорогой, но оригинальный подарок на Новый год. Фото © Шедеврум

Следуя этим советам, вы сможете выбрать идеальный подарок для каждого, создавая тёплую и праздничную атмосферу в Новый год – 2025. Надеемся, наша подборка помогла вам найти вдохновение для выбора — и пусть ваш подарок принесёт радость и радужные эмоции вашим близким! Ранее Life.ru рассказывал, что обязательно нужно надеть на Новый год, чтобы угодить Зелёной Змее и чтобы к вам липла удача.

Авторы Сергей Трофимов