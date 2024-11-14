Замминистра ЖКХ Астраханской области пострадал при обстреле в ЛНР

Заместитель министра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев пострадал в результате обстрела ВСУ в ЛНР. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, Агаев находился в Кременной, где контролировал ход строительства и восстановления жилых домов, повреждённых в ходе боевых действий. Чиновник находился на улице Чайковского в тот момент, когда украинские военные начали обстрел.