Замминистра ЖКХ Астраханской области пострадал при обстреле в ЛНР
Заместитель министра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев пострадал в результате обстрела ВСУ в ЛНР. Об этом пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, Агаев находился в Кременной, где контролировал ход строительства и восстановления жилых домов, повреждённых в ходе боевых действий. Чиновник находился на улице Чайковского в тот момент, когда украинские военные начали обстрел.
В результате у Агаева минно-взрывная травма и ссадина на левой стопе. Лечение он продолжит амбулаторно.
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