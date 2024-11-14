В дни ноябрьских распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны Продажи гаджетов в дни акции «11.11» (её ещё называют «Всемирным днём шопинга») превысили средненедельные показатели по 2024 году в два раза. Чаще всего пользователи интересовались смартфонами, наушниками и умными часами. 14 ноября, 14:13 Во время распродажи россияне чаще раскупали умные часы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

В дни проведения распродажи «11.11» россияне приобрели в два раза больше гаджетов, чем в среднем за неделю в течение текущего года. Их траты также показали двукратный рост. В целом интерес покупателей к распродаже в этом году выше, чем в 2023-м. Число проданных гаджетов в интернет-магазине оператора оказалось выше на 53%.

Среди смартфонов лидерами распродажи стали Tecno (модели Spark 20 Pro, Pova 6 и Camon 30), Xiaomi (модели Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi 13C) и Samsung (модели Galaxy A55, GalaxyS24 Ultra и Galaxy A35). В наушниках топовыми стали Realme Buds T300, а самыми ходовыми брендами умных часов — Infinix, Apple и Samsung. У Infinix в «часовом» сегменте лидируют Infinix Watch 1, у Apple — Apple Watch Series 10, а у Samsung — Galaxy Watch 7 LTE.

Кстати, рост спроса на умные часы и наушники — тренд всего 2024 года, о чём свидетельствуют и данные рынка, и результаты продаж МегаФона. Так, если сравнивать три квартала текущего и 2023 годов, продажи умных часов в количественном выражении увеличились почти на 40%.

Распродажи в ноябре проходят ежегодно, мире этот день также называют Днём холостяков. Для любителей гаджетов это отличная возможность приобрести желаемое устройство с существенной экономией — вплоть до половины стоимости. Как и год назад, самый высокий интерес был именно к смартфонам, наушникам и умным часам. Эти категории сегодня являются лидерами рынка, поэтому покупатели ожидаемо стремились приобрести их в дни распродаж по выгодной цене.

Авторы Валерия Мишина