В Ясеневе открылся обновлённый спорткомплекс для занятий самбо В здании на Вильнюсской улице сделали ремонт и оборудовали три зала: большой, малый и тренажёрный — с современными покрытиями и новым инвентарём. Кроме самбо в комплексе проходят занятия по дзюдо, карате, боксу и гимнастике. 14 ноября, 18:44 В спорткомплексе для занятий самбо сделали ремонт. Обложка © Mos.ru / Фото В. Новикова. Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Обновлённый спорткомплекс на улице Вильнюсской в районе Ясенево открыл мэр Москвы Сергей Собянин. По новой программе реконструируют старые комплексы. В Ясеневе на реконструкцию идут сразу три таких комплекса.

За последние годы жители Ясенева получили уникальную инфраструктуру для спорта и здорового образа жизни: центр фигурного катания, BMX-велодром, детский бассейн, футбольный стадион и множество качественных спортивных комплексов во дворах и на зелёных территориях.

Спортивный кластер на Литовском бульваре

Спортивный городок (кластер) между домами 1 и 5/10 на Литовском бульваре в Ясеневе появился летом 2024 года.

На площади 0,3 гектара размещены полноразмерное футбольное поле с искусственной травой, площадка для игры в волейбол, теннисные столы, площадка для панна-футбола, уличные силовые тренажёры, площадка для воркаута и качели.





Комфорт и безопасность занятий физической культурой и спортом обеспечивает резиновое покрытие площадок, 28 опор наружного освещения, теневые навесы и скамейки для отдыха.

Спорткомплексы на улицах Вильнюсской и Рокотова

В 2024 году в Ясеневе завершился ремонт двух крупных спорткомплексов.

Первое здание — спортивный комплекс, расположенный по адресу: Вильнюсская улица, дом 6, корпус 2, — входит в состав центра спорта и образования «Самбо-70».

Фото © Mos.ru / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В спорткомплексе разместился детский бассейн для обучения плаванию (длина — 17 метров, глубина — 0,8 метра). Одновременно в нём могут находиться 175 человек.

В рамках ремонта в спорткомплексе заменили инженерные системы, кровлю, остекление и фасадные панели, а также выполнили современную отделку внутренних помещений. В здании обустроена удобная входная группа с гардеробом и зоной ожидания, полностью обновлены раздевалки и душевые, а также детский бассейн. Территорию возле спорткомплекса благоустроили.

По окончании ремонта возобновились занятия по спортивным единоборствам (дзюдо, самбо, карате, бокс, гимнастика и другие) для учащихся спортшколы и всех желающих, а также занятия по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Второе строение — спортивный комплекс, расположенный по адресу: улица Рокотова, дом 6. Он входит в состав Центра образования и спорта "Москва-98".

Фото © Mos.ru / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В двухэтажном здании площадью 1,65 тысячи квадратных метров разместилось два спортивных зала: игровой с двумя волейбольными площадками (654,7 квадратного метра) и хореографический (69,4 квадратного метра) с зеркалами, станками, гимнастическим ковром и музыкальным оборудованием. Занятия по волейболу — традиционная специализация спорткомплекса. Его могут посещать одновременно около 50 человек.

Теперь для любителей спорта доступны комфортные раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет, гардероб и зона ожидания. Комплекс приспособлен для маломобильных граждан. Территорию благоустроили, разбили газон и высадили зелёные насаждения.

Программа реновации типовых спортивных объектов

В городскую программу реновации вошло 63 типовых спортивных объекта, в том числе 36 спорткомплексов с универсальными залами, 23 спорткомплекса с бассейнами и четыре крытых катка. Все эти объекты устарели и требуют технического обновления.

Фото © Mos.ru / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Работы по реновации типовых спортивных объектов включают в себя замену облицовки фасада и остекления, отделку помещений, обновление мебели и спортивного инвентаря, замену инженерных систем, систем безопасности и электрики, а также благоустройство территорий возле спорткомплексов и установку навигационных элементов.

Программа «Мой район». Ясенево

Программа «Мой район» разработана по инициативе Сергея Собянина. Её ключевая цель — создание комфортных условий во всех районах столицы независимо от их удалённости от центра.

В Ясеневе проживает более 175 тысяч москвичей. За последние годы здесь многое сделали для повышения качества жизни людей. Так, привели в порядок Битцевский лес, занимающий свыше 80 процентов площади района. Центральная часть природно-исторического парка осталась неприкосновенной, при этом сформирован защитный буфер — рекреационная зона между лесом и жилой застройкой, которая вместила инфраструктуру для отдыха жителей и разгрузила заповедную часть леса.

На участках возле жилых кварталов создано более десяти локальных рекреационных центров: спортивных, досуговых и для тихого отдыха.

Так, в Соловьином проезде обновили и дополнили существующую инфраструктуру, не нарушая окружающую естественную среду, — здесь появилась зона отдыха «Тихий двор в лесу». На улице Айвазовского около дома № 2 благоустроено пространство «Двор в лесу», центром которого стал скейт-парк. Для юных жителей обустроили детский автогородок, расположенный возле конечной остановки общественного транспорта «Проезд Карамзина».

В Битцевском лесу открылся комфортный пешеходный маршрут по Ясеневской аллее — от улицы Академика Янгеля до станций метро «Битцевский парк» и «Новоясеневская». Около них сформирован локальный рекреационный центр «Парадный вход в лес». С помощью дорожек его соединили с парком 30-летия района Ясенево — теперь это единое прогулочное пространство.

На Ясеневской аллее появился спортивно-оздоровительный маршрут, параллельно ему проложен экомаршрут для прогулок в тени деревьев — «Тропа знакомства с лесом».

Авторы Валерия Мишина