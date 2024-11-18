Память Галактиона и Епистимии, день рождения Деда Мороза и Микки Мауса, день Ионы. Праздники и приметы 18 ноября Государственных и профессиональных праздников 18 ноября в России нет. Отмечаем день рождения любимых детских персонажей, учимся правильно принимать антибиотики, лакомимся редькой и квашеной капустой в день Ионы. 17 ноября, 21:02 Какой сегодня, 18 ноября 2024 года, праздник. Фото © «Шедеврум»

День рождения Деда Мороза

Дата в 2024 году: 18 ноября, понедельник.

18 ноября в России официально отмечают день рождения Деда Мороза. Хотя Дед Мороз и сказочный персонаж, он пользуется такой любовью ребятишек (да и взрослых, если честно), что вполне достоин специального праздника. Когда-то он представал в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок «Морозко» или «Мороз Иванович». А на страницах книг русский Дед Мороз впервые появился в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович.

В послереволюционной Советской России, где шла борьба с религиозными «пережитками», Дед Мороз вместе с новогодней ёлкой попали под запрет. Однако в 1935 году произошла реабилитация, детворе вернули не только новогоднюю ёлку с Дедом Морозом, но и добавили сказочному деду внучку Снегурочку.

В 1999 году город Великий Устюг был официально признан родиной российского сказочного персонажа. А день рождения Деда Мороза впервые отметили 18 ноября 2005 года в рамках проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза», который реализовало Правительство Вологодской области совместно с Правительством Москвы. Дату праздника придумали дети — в это время в Великий Устюг приходят настоящие зимние холода.

В Великом Устюге каждый год устанавливают большой почтовый ящик для поздравлений от посетителей и туристов. Виновника торжества приезжают поздравить коллеги-друзья из других стран и регионов России: Санта-Клаус, Паккайне, Чисхан, Берендей, Лель, Вятская кикимора, Баба-яга и другие колоритные персонажи. В этот день Дед Мороз зажигает огоньки на первой новогодней ёлке, после чего отправляется в путешествие по стране.

День рождения Микки Мауса

День рождения Микки Мауса отмечается 18 ноября. Фото © «Шедеврум»

Дата в 2024 году: 18 ноября, понедельник.

День рождения Микки Мауса, всемирно известного мультперсонажа, принято отмечать 18 ноября. Это дата выхода на экраны мультипликационного фильма «Пароходик Вилли». Хотя мышонок до этого уже появлялся в немом мультфильме «Безумный самолёт», «Пароходик Вилли» был полнометражной лентой и после неё Микки Маус стал превращаться в символ студии Уолта Диснея и культовый персонаж американской поп-культуры.

А ведь на месте легендарного мышонка вполне мог оказаться ослик Освальд. Уолт Дисней потерял права на своего первого персонажа по неопытности. Он заключил контракт с компанией Universal Pictures, по которому права на кролика Освальда принадлежали именно ей. А когда персонаж стал популярным, киностудии урезали финансирование и Диснею пришлось всё начинать сначала. Тогда он и придумал Микки Мауса, которого на протяжении 20 лет озвучивал сам.

Ещё один интересный момент: в мультфильме "Пароходик Вилли" Микки Маус появился на экранах без своих характерных перчаток. Этот элемент был добавлен к образу персонажа немного позже, в 1929 году, в короткометражном фильме "Деревенская опера", который стал пятой работой с участием мышонка. Уже в 1930-х годах началось регулярное издание комиксов с Микки Маусом, что впоследствии вызвало настоящий бум популярности этого героя по всему миру.

А в 2006 году восторжествовала справедливость: компания «Дисней» наконец вернула себе права на кролика Освальда.

Всемирная неделя повышения осведомлённости о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам

С 2023 года Всемирная неделя повышения осведомлённости о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам отмечается 18 ноября. Фото © «Шедеврум»

Дата в 2024 году: 18–24 ноября, понедельник.

Впервые Всемирная неделя правильного использования антибиотиков (World Antibiotic Awareness Week) прошла в середине ноября 2015 года по инициативе Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ). В 2020 году она была переименована во Всемирную неделю правильного использования противомикробных препаратов, а с 2023 года проходит под названием Всемирная неделя повышения осведомлённости о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам. Постоянный лозунг мероприятия — "Противомикробные препараты: используйте осторожно". Каждый год также выбирается и особый слоган. В 2024 году он звучит так: «Просвещайте. Поддерживайте. Действуйте».

Проблема необоснованного использования антибиотиков и других противомикробных препаратов всё чаще обсуждается врачами и появляется в СМИ, что подчёркивает её важность. Чрезмерное применение этих лекарств приводит к тому, что бактерии, вирусы, грибки и паразиты перестают на них реагировать. Это называется устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП). В результате лечение инфекций становится сложнее, болезни распространяются быстрее, протекают тяжелее и могут приводить к летальному исходу. Учёным приходится создавать всё новые лекарства, чтобы бороться с устойчивыми микроорганизмами.

Цель нынешней информационной кампании — напомнить, что антибиотики являются ценным ресурсом. Их нужно использовать разумно: только по назначению врача и в тех случаях, когда другие методы лечения не помогают. Иначе мы рискуем ускорить появление "супербактерий", которые сделают усилия врачей и учёных бессмысленными.

День памяти мучеников Галактиона и Епистимии

День памяти мучеников Галактиона и Епистимии отмечают 18 ноября. Фото © azbyka.ru

Дата в 2024 году: 18 ноября, понедельник.

18 ноября, понедельник. Церковный праздник.

Значение: почтение мучеников Галактиона и Епистимии (Финикийских).

В финикийском городе Емесса проживали богатые супруги — Клитофонт и Левкиппия. Долгое время они были бездетны. Супруги обращались к языческим жрецам, но безрезультатно. В это время городом правил жестокий гонитель христиан Секунд, устрашавший верующих, выставляя орудия пыток на улицах.

Старец Онуфрий, скрывавшийся под видом нищего, проповедовал о Христе. Однажды он пришёл к Левкиппии, узнал о её печали и рассказал об Едином Боге. Она уверовала, приняла крещение и вскоре родила сына Галактиона, как ей было предсказано во сне. Муж тоже принял христианство. Галактиона воспитали в христианской вере, и он с юных лет стремился к монашеской жизни.

Когда Галактиону исполнилось 24 года, отец решил женить его на знатной девушке Епистимии. Галактион не противился, но обратил её в христианство и тайно крестил вместе с её рабом Евтолмием. Вместе они решили посвятить себя Богу и ушли на гору Публион, где жили в мужском и женском монастырях.

Спустя несколько лет Епистимия увидела сон, в котором они с Галактионом получают от Светлого Царя золотые венцы — предзнаменование скорой мученической смерти. Язычники узнали о монастырях и послали воинов для захвата монахов. Галактион отказался бежать и был схвачен. Епистимия последовала за ним, желая разделить его участь.

Их подвергли жестоким пыткам, но они оставались тверды в вере, молясь и прославляя Христа. В конце концов их четвертовали. Евтолмий тайно похоронил тела мучеников и написал их житие, чтобы вдохновить других на верность вере.

День Ионы

Святой Иона. Фото © azbyka.ru

Дата в 2024 году: 18 ноября, понедельник.

18 ноября, понедельник. Другие названия: Иона, День Млечности, Галактион.

Иона, День Млечности, Галактион. Церковное название: Святителя Ионы, архиепископа Новгородского.

Святителя Ионы, архиепископа Новгородского. Значение: почтение памяти святого Ионы.

Народно-христианский праздник день Ионы отмечается 18 ноября (5 ноября по старому стилю). В церковном календаре это дата почтения памяти архиепископа Новгородского и Псковского Ионы, ранее игумена Отенской пустыни.

Иоан жил в IV веке в Новгороде. Рано лишившись родителей и повзрослев, отправился в Отенскую пустыню, где и принял монашество под именем Иона. Позже он был избран игуменом, а в 1458 году стал Новгородским архиепископом. Основал множество приютов, помогал вдовам и сиротам, оказывал помощь в обустройстве Соловецкого монастыря. Согласно преданию, сотворил много чудес. В частности, прекратил мор на Новгородской земле путём совершения крестного хода в Зверин монастырь. Иона скончался 5 ноября 1470 года, но чудеса продолжались. Приходившие к его гробу люди получали исцеление.

По народной традиции в этот день незамужние девушки просят Господа Бога о хорошем муже. Верят, что, если раскидать вокруг дома сделанные своими руками безделушки, жених не заставит себя ждать.

В этот день собирали с огородов последний урожай — редьку. Блюда из редьки с квашеной капустой обязательно подавали на стол.

Приметы на 18 ноября

Что означают приметы 18 ноября. Фото © «Шедеврум»

Если в этот день идёт снег, то и вся зима будет снежной.

Дымка покрыла луну — к долгому ненастью.

Ива покрылась инеем — зима будет долгой.

Если все деревья покрылись инеем — к оттепели.

Если снег идёт и ложится неровно, то будущий урожай ржи будет богатым.

Ветер дует с севера, а на небе нет облаков — жди скорого похолодания.

Найденный в этот день в своём дворе чужой веник свидетельствует, что на членов семьи наведена порча.

Именины 18 ноября отмечают

Мужчины: Тихон, Тимофей, Григорий, Гавриил.

Авторы Андрей Соколов