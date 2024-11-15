Впервые отреставрировали грот графа Орлова в Нескучном саду Специалисты привели в порядок каменную кладку, по архивным документам восстановили исторический облик смотровой площадки с каменной оградой и металлическими вставками. 15 ноября, 08:45 В Нескучном саду отреставрировали грот графа Орлова. Обложка © Mos.ru / Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В Нескучном саду впервые отреставрировали грот графа Орлова, который признан объектом культурного наследия федерального значения. Сооружение появилось здесь в конце XVIII века, когда землёй владел графский род Орловых. Оно имитирует неглубокую пещеру в скалах.

Грот не реставрировали ни разу за всё время его существования. Он находился в неудовлетворительном состоянии. Специалисты привели в порядок каменную кладку, по архивным документам восстановили исторический облик смотровой площадки с каменной оградой и металлическими вставками.

Во время реставрации специалисты использовали известковый туф — камень, из которого был сложен грот изначально. Стены внутри тоннеля отделали известково-песчаной штукатуркой. Она позволяет укрепить каменную кладку и при этом сохранить её фактуру.





Площадки по обеим сторонам грота и в проходной арке замостили валунником — гладким камнем небольшого размера. В проходной арке, гроте и на смотровой площадке сделали архитектурно-художественную подсветку.

Украшение усадебных парков

В 1804 году грот появился на всех схемах и планах владения Орловых. В архиве сохранилась сдаточная опись жилых и нежилых строений, выполненная в августе 1832 года при покупке усадьбы графини Орловой-Чесменской. В ней, в частности, под № 29 записан «проходной грот с каменным сводом: на длине осьмнадцать аршин, шириной четыре аршина тринадцать вершков, убранный снаружи ноздреватым камнем, на оном деревянная беседка, ветхая, бересчетая, внутри оштукатурена, а снаружи обшита тесом, крыта оным же».

Изначально у грота было два уровня — нижний подземный с тоннелем и верхний надземный. На верхнем находилась деревянная беседка, а также полукруглая смотровая площадка с ограждением, которая лишилась своего первоначального облика. Ветхая беседка была утрачена, предположительно, во время ремонтно-восстановительных работ 1830-х годов.

Обложка © Mos.ru / Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Само название «грот» для этого памятника несколько условно. Он представляет собой композицию, состоящую из собственно грота небольшого размера, выполненного в виде кирпичной конки, и сквозной арки, прорезающей невысокий овраг. Правильные полукруглые арки входов в сооружение и сквозная арка были оформлены валунами, придающими ему таинственный и романтичный вид.

Такие постройки с полукруглым потолком и одним широким входом в XVIII веке были неотъемлемой частью усадебных парков. Там гуляющие гости могли укрыться в тени от палящего солнца. Садовые гроты или возводили как отдельно стоящие павильоны, или обустраивали у подножия холмов, как это и было сделано в Нескучном саду.

Грот составлял единый архитектурный ансамбль вместе с тремя мостами — Большим, Средним и Гротесковым, а также с Летним и Ванным домиками. В 1836 г. и 1856 г. его дважды перекладывали. Последнюю перестройку провёл инженер Пётр Дельсаль.

Популярное место для фотосессий

Во времена Орловых местоположение грота умышленно скрывали. Перед ним высаживали кустарник, а вход украшали цветами и вьющимися растениями. Грот использовали для ведения тайных переговоров и романтических свиданий. Согласно легендам, случались и курьёзные ситуации, когда девушка или молодой человек не находили заветного места.

Непросто увидеть грот и сегодня. Особенно летом. Это одно из тех сооружений, благодаря которым сохраняется особая атмосфера Нескучного сада. Наряду с другими историческими объектами — Летним, Ванным и Охотничьим домиками, беседкой 800-летия Москвы и тремя каменными мостиками — он хранит память об истории этого места, о том времени, когда здесь располагались дворянские усадьбы.

Сейчас грот — популярная точка маршрута экскурсионных прогулок по парку и одно из любимых мест для фотосессий. Со смотровой площадки можно любоваться Москвой-рекой, Екатерининским прудом и Летним домиком графа Орлова. На экскурсиях посетителям рассказывают, для чего могли использовать подобные декоративные сооружения на рубеже XVIII–XIX веков.

Сохранение культурно-исторического наследия — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Нина Важдаева