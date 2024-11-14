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Регион
14 ноября, 19:47

Суд арестовал топ-менеджера «Ростелекома» по делу об особо крупном мошенничесиве

Топ-менеджер «Ростелекома» Владимир Шадрин. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Топ-менеджер «Ростелекома» Владимир Шадрин. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный районный суд Москвы отправил под стражу топ-менеджера ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина и генерального директора ООО «Комплаинс Софт» Антона Менчица. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции, под стражей они будут находиться до 12 января 2025 года.

Гендиректор ООО «Комплаинс Софт» Антон Менчиц. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Гендиректор ООО «Комплаинс Софт» Антон Менчиц. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Экс-главу фонда капремонта Подмосковья Николова арестовали до января за взятки
Экс-главу фонда капремонта Подмосковья Николова арестовали до января за взятки

По данным «Коммерсанта», арестованные могут быть причастны к хищению 180 млн рублей, выделенных на закупку лицензий для программного обеспечения.

Ранее Life.ru рассказывал, что Генпрокуратура потребовала конфискации имущества «рекордсмена по взяткам» экс-следователя СК Марата Тамбиева. В октябре фигурант получил 16 лет тюрьмы за самую огромную в России взятку в 7,3 миллиарда рублей.

Артур Лапсаков
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