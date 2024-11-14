Суд арестовал топ-менеджера «Ростелекома» по делу об особо крупном мошенничесиве
Топ-менеджер «Ростелекома» Владимир Шадрин. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Басманный районный суд Москвы отправил под стражу топ-менеджера ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина и генерального директора ООО «Комплаинс Софт» Антона Менчица. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве.
Как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции, под стражей они будут находиться до 12 января 2025 года.
Гендиректор ООО «Комплаинс Софт» Антон Менчиц. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
По данным «Коммерсанта», арестованные могут быть причастны к хищению 180 млн рублей, выделенных на закупку лицензий для программного обеспечения.
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