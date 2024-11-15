На юго-западе Москвы появился новый круглогодичный спортивный кластер

В московском районе Котловка на юго-западе столицы обустроили спортивный кластер в рамках комплексного благоустройства. Теперь жители улиц Ремизова и Нагорной, а также учащиеся школы № 626 могут заниматься спортом и отдыхать на свежем воздухе в ещё одном месте.

В круглогодичном кластере расположено футбольное поле, стритбольная площадка, столы для настольного тенниса. Кроме того, специалисты создали полноценный воркаут-городок, где есть 66 уличных тренажёров, включая оборудование для кардиоупражнений и подвесные груши для занятий боксом. А потренировать выносливость, силу и ловкость можно с помощью комплекса «Русский ниндзя». Вокруг спортивных площадок проложена беговая дорожка.

Рядом с футбольным полем оборудовали удобные лежаки, перголы с качелями и скамейки (всего более 70 единиц уличной мебели), где можно отдохнуть после матчей или поболеть за любимую команду. Также на территории кластера доступны пункт проката спортивного инвентаря и комфортные обогреваемые раздевалки.

Для самых маленьких посетителей специалисты оборудовали площадку с небольшой горкой, песочницей, качелями-балансирами, каруселью и яркими батутами. Для детей постарше организован тематический комплекс, где они смогут примерить на себя роли строителя и полицейского, посидеть за рулём пожарной машины и в кабине машиниста поезда. Помимо того, здесь можно сделать памятные снимки в специальных фотозонах.

Проект по благоустройству является продолжением работы над созданием единого пространства для отдыха и досуга в поймах рек Котловки и Коршунихи, которая началась в 2023 году. В этом году было завершено обустройство прогулочного экологического маршрута в пойме реки Котловки, который пролегает от Нахимовского проспекта до улицы Ремизова. Там появились смотровые площадки и удобный лестничный спуск, который ведёт к спортивной зоне.