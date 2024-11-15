Каждый год в столичных библиотеках проходит более 30 тысяч мероприятий В московских читальнях можно послушать лекции, увидеть черновики произведений великих русских писателей и встретиться с современными авторами. 15 ноября, 14:02 В московских библиотеках проводят экскурсии и фестивали. Обложка © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В столице работает 440 городских библиотек, в которых ежегодно проходит более 30 тысяч различных событий. Эти мероприятия интересны не только жителям столицы, но и гостям из других городов России и зарубежным туристам.

Сейчас библиотеки становятся современными центрами для саморазвития и творчества. Там можно посетить лекции, мастер-классы и встречи с писателями, посмотреть спектакли и послушать выступления музыкальных коллективов.

Фестивали и творческие вечера

Среди необычных мест, привлекающих внимание москвичей и гостей столицы, — библиотека № 3 имени Н.А. Добролюбова (филиал Музея Москвы), которая ведёт свою историю с 1848 года. Винтовые лестницы, старинные деревянные полки и расписные потолки создают в помещениях особую атмосферу. Здесь проходят лекции, мастер-классы, встречи с писателями и артистами.

Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова — самая большая публичная библиотека в столице. Её фонд включает более миллиона изданий на разных языках. Здесь проводят читки пьес, тематические фестивали, выставки и экскурсии.

Познакомиться с произведениями восточной литературы можно в библиотеке № 24 — культурном центре имени Назыма Хикмета. Совместно с турецким культурным центром имени Юнуса Эмре учреждение организует семинары, выставки и творческие вечера с участием деятелей культуры и искусства из-за границы.













Ночные экскурсии и книги на 154 языках

Библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино известна своим 16-ярусным книгохранилищем, в котором собраны издания на 154 языках мира. Здесь проводят фестивали, посвящённые культуре разных стран, и конференции с участием зарубежных гостей.

20 тематических экскурсий проводится в Российской государственной библиотеке. Участники могут прогуляться по зданию ночью или увидеть подлинные черновики произведений русских писателей. Кроме того, учреждение организовало международный проект «Образовательная коллаборация библиотек Содружества – 2024». Для обмена опытом в столицу приезжала молодёжь из Белоруссии, Индии, Мексики, Сербии, Монголии и Турции.

Среди самых больших читален для юного поколения в мире по объёму книжного фонда — Российская государственная детская библиотека. Ежегодно её посещают 45 тысяч человек. Тут проходят квесты, викторины, творческие конкурсы, а также встречи с авторами, презентации книг и концерты.

Авторы Валерия Мишина