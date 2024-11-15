В аэропорту Казани ввели план «Ковёр»

План «Ковёр» введён в аэропорту Казани. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА. Задержаны минимум десять рейсов: семь на вылет и три на прилёт.