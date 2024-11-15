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15 ноября, 12:37

«Утро вечера мудренее»: Россиян призвали хорошенько подумать, прежде чем увольняться

Психолог Зарудная призвала россиян отказаться от импульсивных увольнений

Различные ситуации на работе могут заставить человека чувствовать себя не в своей тарелке, заявила психолог Станислава Зарудная. По её словам, чаще всего раздражительность возникает из-за нарушения базовых физиологических потребностей. Однако в негативной ситуации лучше вспомнить поговорку «Утро вечера мудренее», отказавшись от импульсивного увольнения.

Собеседница телеканала «Санкт-Петербург» подчеркнула важность паузы для принятия взвешенного решения, рекомендовав не накручивать себя и не делать поспешных выводов. Лучше заранее обдумать все плюсы и минусы увольнения. Важно также учесть реакцию работодателя, который, возможно, согласится улучшить условия труда.

«Если вы уже предприняли все возможные разговоры, шаги, какие-то свои внутренние изменения, пробовали защитить свои интересы и это не получается, возможно тогда это будет аргументом, что ничего не поменяется», — резюмировала эксперт.

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Борис Эльфанд
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