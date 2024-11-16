Блогер Джейк Пол победил Майка Тайсона на боксёрском поединке

Джейк Пол одержал победу на ринге над легендарным боксёром Майком Тайсоном. 58-летний «Железный Майк» получил за бой 20 миллионов долларов — один из крупнейших гонораров в его карьере, а 27-летний блогер — 40 миллионов.

К слову, Тайсон не выходил на ринг около 20 лет. Долгожданный бой прошёл на AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас. Раунды длились по две минуты вместо трёх, а боксёры носили перчатки весом в почти 400 граммов. Пол одержал 11-ю победу на профессиональном ринге.