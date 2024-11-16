Жгут костры, чтобы согреться: В Забайкалье люди уже вторые сутки стоят на трассе в огромной пробке

На федеральной трассе «Байкал» образовалась многокилометровая пробка, в которой люди, в том числе семьи с детьми, стоят уже вторые сутки. Некоторые разводят огонь в мороз, чтобы хоть как-то согреться, у многих почти закончился бензин, сообщает SHOT.

На федеральной трассе «Байкал» образовалась многокилометровая пробка. Видео © SHOT

Как пишет телеграм-канал, пробка образовалась из-за обильного снегопада в регионе. Водители рассказали, что трассу не перекрыли, поэтому легковушки стоят вместе с фурами в сторону города Петровск-Забайкальский. У большинства заканчивается топливо, за окном — минус 20 градусов. Некоторые стали разжигать костёр на обочине, чтобы согреться. Как утверждают водители, в пробке — несколько сотен авто, в легковушках едут семьи с детьми, у многих нет продуктов.