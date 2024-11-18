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18 ноября, 08:42

Бойца ММА избили в баре Ильи Лагутенко «Мумий Тролль» в Москве

Боец Кирилл Фоменков. Обложка © fightwear.ru

Боец Кирилл Фоменков. Обложка © fightwear.ru

Бойца ММА избили в баре лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко в Москве. По данным SHOT, у спортсмена — сотрясение мозга, его госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.

Как пишет телеграм-канал, боец промоушена Fight Nights Global Кирилл Фоменков в ночь с субботы на воскресенье отдыхал в баре «Мумий Тролль» на Новом Арбате. По словам спортсмена, в районе четырёх утра он сцепился с охранниками заведения, а после — завязалась драка, в которой Фоменков уступил.

Бойца доставили в больницу, у него диагностировано сотрясение мозга, параорбитальная гематома и кровоподтёки слева.

Александра Вишнякова
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