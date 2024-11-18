Бойца ММА избили в баре Ильи Лагутенко «Мумий Тролль» в Москве

Бойца ММА избили в баре лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко в Москве. По данным SHOT, у спортсмена — сотрясение мозга, его госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.

Как пишет телеграм-канал, боец промоушена Fight Nights Global Кирилл Фоменков в ночь с субботы на воскресенье отдыхал в баре «Мумий Тролль» на Новом Арбате. По словам спортсмена, в районе четырёх утра он сцепился с охранниками заведения, а после — завязалась драка, в которой Фоменков уступил.