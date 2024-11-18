Курс валют пройдёт через новый рубеж. Когда доллар сдвинется с отметки в 100 рублей Курс доллара уверенно держится на отметке свыше 100 рублей. При этом появляются всё новые и новые факторы влияния на валютный рынок. На какую отметку выйдет рубль в ближайшие дни? 18 ноября, 09:02 Экономисты рассказали, когда укрепится курс рубля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Morrowind

Закрепится ли доллар на отметке свыше 100 рублей

На международном валютном рынке доллар укрепляется после комментариев главы ФРС Пауэлла об отсутствии спешки со снижением ставок. Победа на выборах США Дональда Трампа также усилила позиции доллара из-за ожиданий возобновления торговых войн с Китаем.

— В текущих условиях рубль продолжит находиться под давлением. Даже налоговый период вряд ли поможет, поскольку экспортёры могут не спешить с продажей валютной выручки. Для рубля ключевым фактором является баланс между спросом и предложением. В текущей ситуации нет фундаментальных причин для сильного укрепления рубля, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Курс доллара выше 100 рублей отражает текущие экономические проблемы. Высокая инфляция ослабляет покупательную способность рубля, а нехватка ликвидности у банков усиливает давление на национальную валюту. Дополнительно ситуация усугубляется низкими ценами на нефть, которые сокращают валютные поступления в страну, что особенно критично для экономики, зависящей от экспорта энергоресурсов. На эти моменты обратил внимание основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Он отметил, что на ослабление рубля также влияет глобальный рост доллара. Жёсткая монетарная политика ФРС США делает американскую валюту привлекательной для инвесторов, что оказывает давление на валюты развивающихся стран, включая рубль. Для стабилизации курса необходимо улучшение внешнеэкономических условий, включая рост цен на нефть и снижение инфляции, но в текущих условиях это маловероятно в краткосрочной перспективе.

Когда начнёт снижаться курс доллара

Курс доллара резко вырос. Фото © Freepik / jcomp

Валютный рынок закладывает риски стагфляции национальной экономики. На фоне снижения цен на нефть и не совсем эффективного для рубля налогового периода наиболее вероятный диапазон доллара до начала зимы составит 98–100 рублей. Предпосылок для заметного укрепления российской валюты сегодня недостаточно. Такое мнение высказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— По моим оценкам, без роста нефтяных цен и улучшения внешнеторгового баланса курс доллара может дойти до 102 рублей до конца осени. Впрочем, ставить более высокие цели считаю бессмысленным. ЦБ и Минфин всегда могут применить меры для ограничения ослабления рубля. Но пока они молчат и не вмешиваются, российская валюта будет оставаться под давлением, — отметил Владислав Антонов.

По его мнению, курс будет держаться на текущих уровнях, пока сохраняются соответствующие рыночные условия. Как только изменится баланс между спросом и предложением валюты, начнётся коррекция. Для стабилизации нужны либо рост нефтяных цен, либо вмешательство регулятора.

— Курс доллара продолжает колебаться в диапазоне 99–103 рублей, и, вероятно, до конца года мы увидим его дальнейшее укрепление. Такой тренд подтверждается техническим анализом, который указывает на возможное достижение уровня 105,9 рубля за доллар в начале 2025 года, — рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Авторы Нина Важдаева