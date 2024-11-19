Первый барабанщик группы Bee Gee Колин Питерсен скончался

Экс-барабанщик группы Bee Gees, Фредерик Колин Питерсен, ушел из жизни в возрасте 78 лет. О его смерти группа заявила на своей странице в Facebook*. Об этом сообщают Риа Новости.

«С тяжелым сердцем сообщаем, что наш дорогой друг Колин «Смайли» Питерсен скончался. Он обогатил нашу жизнь, объединив группу любовью, заботой и уважением. Мы не представляем, как жить без его лучезарной улыбки и крепкой дружбы. Мы любим тебя, Кол. Покойся с миром», — говорится в заявлении.

Колин Питерсен родился 24 марта 1946 года в городе Квинсленд, Австралия. В семь лет он начал свою актерскую карьеру и получил прозвище «Смайли» после съемок в одноименном детском фильме.

Еще в школе Колин начал обучаться игре на фортепиано, а позже увлекся барабанами. После школы он играл в различных коллективах, включая группу Steve and the Board. Тогда же он познакомился с Морисом Гиббом из Bee Gees.

Bee Gees пригласили Питерсена на репетицию в Сиднее, и он быстро подружился с коллективом.

В середине 1960-х годов Колин присоединился к Bee Gees, переехал в Великобританию и участвовал в записях хита To Love Somebody и альбомов Bee Gees 1st, Horizontal, Idea, Odessa и Cucumber Castle. В 1969 году он покинул коллектив, заявив, что это произошло против воли.

После этого Питерсен выступал с группой Humpy Bong и как сольный артист. В 1974 году он вернулся в Австралию и стал художником.