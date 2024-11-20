Церковные праздники в России 20 ноября Сегодня верующие отмечают праздник одной из самых почитаемых православных икон, а также чтят память мученика Феодота Корчемника. 19 ноября, 21:05 Какие церковные праздники отмечают православные 20 ноября. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova

Праздник иконы Божией Матери «Взыграние младенца»

Дата в 2024 году: 20 ноября, среда.

20 ноября, среда. Значение: почтение иконы Божией Матери «Взыграние младенца».

20 ноября православные верующие отмечают праздник иконы Божией Матери «Взыграние младенца». Фото © azbyka.ru

20 ноября православные верующие отмечают праздник иконы Божией Матери «Взыграние младенца». Икона явилась 7 ноября (по старому стилю) 1795 года в восемнадцати верстах от Москвы, при деревне Гремячевой, в древнем Николо-Угрешском монастыре, который был основан Димитрием Донским в честь победы на Куликовом поле в 1380 году, на месте обретения другой иконы — Николая Чудотворца.

Во время Октябрьской революции образ был утерян, и о нём ничего не было известно почти 100 лет. Однако в 2003 году некая женщина пожертвовала монастырю образ, напоминавший утраченную икону. Опознав утраченную святыню, её вернули на прежнее место.

На иконе изображён младенец Иисус, который, играя, протягивает руки к Богородице. Она прижимается к нему щекой. В Византийской империи этот образ почитался древней чудотворной святыней. Был он и одной из самых любимых икон на Руси. Издревле считалось, что икона Божией Матери «Взыграние младенца» отвечает за счастье материнства, поэтому перед этой иконой молились женщины, желающие иметь детей.

Федот Ледостав

Народно-христианский праздник Федот Ледостав отмечается 20 ноября. Фото © azbyka.ru

Дата в 2024 году: 20 ноября, среда.

20 ноября, среда. Другие названия: Федотов день, Федот Корчемник.

Федотов день, Федот Корчемник. Церковное название: мученика Феодота Корчемника.

мученика Феодота Корчемника. Значение: почтение памяти святого Феодота.

Народно-христианский праздник Федот Ледостав отмечается 20 ноября 2024 года (по старому стилю — 7 ноября). В церковном календаре это дата почтения памяти святого мученика Феодота.

Феодот жил в III веке в Мелетии. Он неустанно проповедовал христианство. Его доброта была безгранична: он открывал двери своего дома для богослужений, утешал христиан в темницах, выкупал их на свободу и достойно хоронил.

Однажды Феодот извлёк из морских глубин тела семи мучениц и предал земле согласно христианским обычаям. Об этом событии сразу же сообщили властям, и Феодота арестовали. Его подвергли суровым пыткам, но он не отрёкся от своей веры и был казнён через обезглавливание. Правитель, желая уничтожить тело мученика, приказал его сжечь, но буря, словно знак свыше, помешала этому. Христиане тайно похоронили Феодота по своим обрядам.

В русском народе праздник прозвали Ледоставом, так как в этот день лёд продолжал крепко сковывать реки и озёра. В этот день женщины садились за прялку и занимались ткачеством, однако им запрещалось вязать.

Приметы на 20 ноября

Что означают приметы 20 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Если в этот день гололёд, то такая погода простоит ещё несколько дней.

Если обильно идёт снег, то реки весной широко разойдутся.

Галки подняли беспокойный крик — к снегопаду.

Если обильный первый снег покрыл сырую землю — рожь уродится.

Если беременная женщина в этот день будет читать молитвы, вести себя скромно и доброжелательно — ребёнок у неё родится здоровым.

Если же беременная на Федота будет перекусывать на бегу, то её ребёнок всю жизнь будет беспокойным. А если много спать станет, то дитя вырастет ленивым.

Именины 20 ноября отмечают

Мужчины: Ян, Фёдор, Теодор, Сергей, Павел, Николай, Михаил, Максим, Константин, Кирилл, Илларион, Иван, Егор, Евгений, Григорий, Георгий, Вениамин, Василий, Валерий, Богдан, Афанасий, Алексей, Александр.

Ян, Фёдор, Теодор, Сергей, Павел, Николай, Михаил, Максим, Константин, Кирилл, Илларион, Иван, Егор, Евгений, Григорий, Георгий, Вениамин, Василий, Валерий, Богдан, Афанасий, Алексей, Александр. Женщины: Елизавета.

Авторы Андрей Соколов