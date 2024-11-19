В Санкт-Петербурге стартовала Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады С 18 по 20 ноября в Санкт-Петербурге проходит Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады. 19 ноября, 15:12 В Санкт-Петербурге проходит Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады. Обложка © пресс-служба «Газпром нефти»

Принимают участие в турнире 417 атлетов с особенностями ментального развития, тренеры и специалисты из 30 регионов России и Белоруссии. Спортсмены будут соревноваться в пауэрлифтинге, боулинге и бочче. В программу турнира также вошли состязания по юнифайд-бочче и юнифайд-боулингу. В этом формате особенные атлеты играют в одной команде вместе с партнёрами (лицами без интеллектуальных нарушений развития), которые помогают им в социальной адаптации.

Как следует из правил Специальной Олимпиады, проигравших в соревнованиях не будет. Каждый атлет поднимется на пьедестал почёта и получит награду вне зависимости от результата. Главная цель Специального олимпийского движения — создание равных возможностей для всех.

Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»

— Людей с ментальными особенностями принято было прятать по домам и интернатам. Но наша задача — показать этим ребятам, что мир открыт для них, а миру — помочь их принять. Мы хотим, чтобы люди с особыми потребностями могли полноценно путешествовать, играть, двигаться, а главное — общаться, смеяться, находить новых друзей и поддержку, — рассказала президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

Благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» стало возможным участие в Спартакиаде атлетов из шести регионов России — Омской, Томской, Оренбургской и Тюменской областей, а также из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Спортсменов и их тренеров обеспечили экипировкой, билетами и проживанием в Петербурге во время соревнований.

Авторы Валерия Мишина