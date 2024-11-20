В Кремле ответили на сообщения СМИ о готовности Путина провести переговоры с Трампом по Украине
Песков: Путин готов к переговорам по Украине, в том числе с Трампом
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине, однако вариант с заморозкой конфликта не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию Reuters.
«Президент говорил неоднократно, что готов к контактам и переговорам. Президент также говорил, что какой-то вариант заморозки нам не подойдёт. Нам важно достичь целей», — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что президент России Владимир Путин выразил готовность обсудить с Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня на Украине. Однако по этим условиям Киев должен отказаться от вступления в НАТО и от освобождённых РФ территорий, утверждают источники.
Life.ru