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Регион
20 ноября, 09:02

В Кремле ответили на сообщения СМИ о готовности Путина провести переговоры с Трампом по Украине

Песков: Путин готов к переговорам по Украине, в том числе с Трампом

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине, однако вариант с заморозкой конфликта не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию Reuters.

«Президент говорил неоднократно, что готов к контактам и переговорам. Президент также говорил, что какой-то вариант заморозки нам не подойдёт. Нам важно достичь целей», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что президент России Владимир Путин выразил готовность обсудить с Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня на Украине. Однако по этим условиям Киев должен отказаться от вступления в НАТО и от освобождённых РФ территорий, утверждают источники.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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