В Кремле ответили на сообщения СМИ о готовности Путина провести переговоры с Трампом по Украине

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине, однако вариант с заморозкой конфликта не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию Reuters.

«Президент говорил неоднократно, что готов к контактам и переговорам. Президент также говорил, что какой-то вариант заморозки нам не подойдёт. Нам важно достичь целей», — подчеркнул представитель Кремля.