Научное и отраслевое сообщества объединились для поиска решений по развитию проектов в зоне вечной мерзлоты Общероссийская конференция «Нефтегазовая инфраструктура на многолетне-мёрзлых грунтах» открылась в Санкт-Петербурге. 20 ноября, 14:52 Учёные ищут решения по развитию проектов в зоне вечной мерзлоты. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Более 200 экспертов со всей страны представят и обсудят новые подходы к мониторингу объектов в зоне вечной мерзлоты, обустройству инфраструктуры в северных регионах, а также вопросы по подготовке профильных отраслевых специалистов.

Многолетняя мерзлота покрывает более 65% территории России. Мёрзлые толщи широко распространены в Восточной и Западной Сибири. Сохранение вечномёрзлых грунтов необходимо как для запуска новых проектов, так и для надёжной эксплуатации существующей инфраструктуры — зданий, дорог, школ, больниц, аэропортов и инженерных сооружений в регионах Крайнего Севера.

Общеотраслевую площадку для поиска новых подходов к обустройству объектов в криолитозоне и их адаптации к изменениям климата создали «Газпром нефть» и Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого. Конференция собрала ведущих учёных, разработчиков технологий, представителей высших и средних учебных заведений, промышленных предприятий и органов власти. Эксперты обсудят актуальные разработки и новые подходы к реализации индустриальных проектов на Крайнем Севере, потребности отрасли в высококвалифицированных специалистах по вечной мерзлоте, решения для геотехнического мониторинга и повышения надёжности инфраструктуры на арктических территориях.

Компании, которые занимаются разработкой месторождения в Заполярье, активно работают над развитием решений по обустройству и мониторингу объектов на вечной мерзлоте. В 2024 году создан Центр обустройства и эксплуатации месторождений в криолитозоне, который систематизирует передовые подходы к проектированию, строительству и эксплуатации промышленных объектов на Крайнем Севере. Работа центра направлена на проведение научных исследований, комплексную оценку проектов, испытания технологий, оборудования и материалов, применяемых для создания инфраструктуры на вечномёрзлых грунтах.

Авторы Валерия Мишина