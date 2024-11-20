Более 1000 проектов претендуют на национальную премию Russian Creative Awards 2024

Свыше 1000 заявок поступило на Российскую национальную премию Russian Creative Awards 2024, которая ежегодно отмечает лучшие проекты в сфере креативных индустрий.

Заявочная кампания на участие в отборе проходила на официальном сайте премии и завершилась 18 ноября. Самыми популярными номинациями среди соискателей стали «Креативный проект, развивающий сельскую территорию», «Креативный проект, развивающий город» и «Просветительский проект». Также в числе наиболее востребованных у авторов направлений – специальная номинация для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий.

Самое большое количество заявленных проектов связаны с индустрией кино и видео, изобразительным искусством и ДПИ, исполнительскими искусствами. Авторы проектов представляют более 60 регионов России, пять заявленных проектов объединили представителей нескольких субъектов. Самыми активными были заявители из Москвы, Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга.

Большому жюри, в состав которого вошли признанные мастера медиа, искусства, культуры, образования, архитектуры, IT и других креативных индустрий, предстоит определить победителей в 12 номинациях.

Среди членов большого жюри — Народный артист Российской Федерации Игорь Бутман, генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова, заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, церковный и общественный деятель Владимир Легойда, писатели Сергей Лукьяненко и Александр Цыпкин и другие.

В этом году проекты будут оцениваться по новому критерию – трансляции ценностей, сообщила директор Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards, президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш (Абрамова).

«Традиционные ценности – это не просто словосочетание, которое используют в официальных документах, а это – ценность жизни, общности, крепкой семьи, совместного труда. Мы понимаем, что любой креативный продукт несет определенные ценности, смыслы, идеи и на наш взгляд, сегодня очень важно это учитывать и потому появился этот критерий отбора», — подчеркнула она.

Стадия отбора проектов позволяет увидеть и поддержать интересные инициативы, даже если они не станут победителями. При выборе лучших проектов важны как востребованность, так и социальное воздействие, считает член большого жюри, директор по взаимодействию с креативными индустриями и талантами в HiFi-стриминге «Звук» Александр Гагиев.

«На нашем рынке есть одна неоспоримая величина – востребованность. Есть еще одна важная вещь, которая не всегда коррелирует с востребованностью, потому что массовая культура работает с текущими уже сформированными вкусовыми предпочтениями аудитории. Есть проекты, развивающие и формирующие хороший вкус. И им тоже чрезвычайно нужно признание. Поэтому такие премии важны: они, с одной стороны, дают признание проектам, которые обладают потенциалом к большому масштабированию и востребованности, а с другой стороны, могут дать признание нишевым проектам, которые обладают значимой социальной функцией и формируют хороший вкус», — отметил он.

Навигирующую роль Премии Russian Creative Awards подчеркнул вошедший в состав большого жюри премии в этом году генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

«Мы все живем в мире креативного контента, потребляем его в больших объемах. По данным Mediascope, в среднем каждый россиянин проводит только в своем мобильном около 4 часов в день — и все это время так или иначе соприкасается с контентом. А есть еще растущее потребление контента на стримингах, видеоигры, ТВ... Премия Russian Creative Awards выступает навигатором в этом потоке: что важно и нужно людям сейчас, что мы предлагаем и будем предлагать молодежи и детям, какой контент стоит зрительского внимания. Мы получили более чем 1000 действительно интересных для анализа проектов, из которых постараемся выбрать лучшие», — рассказал он.