Москвичам рассказали, как сэкономить на покупке квартиры

В Москве появилась возможность купить квартиру с готовой отделкой по стандартам реновации на муниципальных торгах. Об этом рассказала инвестор Екатерина Симанчук. Такой вариант позволяет сэкономить на ремонте, что особенно актуально на фоне роста цен на строительные материалы.

«Муниципальные торги в Москве делятся на два типа: новостройки и объекты на вторичке», — объясняет эксперт. По ее словам, стоимость новостроек на таких торгах ниже, чем у коммерческих застройщиков, даже в одном ценовом сегменте. Также покупатели могут воспользоваться льготными ипотечными программами, например, семейной или комбинированной ипотекой. Многие дома, выставленные на торги, уже готовы к заселению, что позволяет новым владельцам сразу переехать или начать сдавать жилье в аренду.

Симанчук отметила, что в подавляющем большинстве случаев — около 95% — на торгах продаются квартиры с готовой отделкой. Это избавляет покупателей от дополнительных расходов на ремонт и становится важным преимуществом. Еще один плюс — покупатель получает жилье напрямую от застройщика, что минимизирует риски, связанные с предыдущими владельцами.

На вторичном рынке тоже можно найти выгодные предложения. Однако, как отмечает эксперт, в большинстве случаев такие квартиры требуют ремонта, а иногда могут иметь проблемы с незаконными перепланировками. Зато их стоимость часто ниже рыночной.