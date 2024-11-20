Telegram-канал Алёны Жигаловой сменил название с «заграничной» «Неопры» на родную русскую «Алёну, блин!»

Популярный Telegram-канал интервьюера Алёны Жигаловой получил новое имя — «Алёна, блин!». Площадка теперь носит название, тесно связанное с уникальным и узнаваемым брендом проектов Жигаловой.

«С премьеры самого первого выпуска моего шоу словосочетание «Алёна, блин!» прозвучало почти 1000 раз!» — отметила Жигалова.

Решение переименовать канал было принято после публикации поста в канале Жигаловой с информацией о связи скандально известного шоумена P.Diddy и телеведущей Опры Уинфри. Поскольку бывшее название канала «Неопра, блин!» было созвучно с именем телеведущей, Жигалова предложила подписчикам проголосовать за лучшее название проекта. Восемь тысяч голосов предпочли «родную русскую Алёну», в то время как любителей «Неопры» оказалось чуть больше 700 человек.

Об Алёне Жигаловой

Алёна Жигалова начала карьеру в журналистике после окончания Санкт-Петербургского государственного университета. Её путь к славе начался с публикаций о звёздах в российских таблоидах, а затем она присоединилась к холдингу News Media. С 2014 года Алёна сотрудничала с порталом Super, где запустила несколько успешных проектов, включая YouTube-шоу «Алёна, блин!». Её работа получила признание благодаря таланту создавать эксклюзивные материалы, включая интервью с известными персонами российского шоу-бизнеса. В 2020 году издание Forbes включило Алёну Жигалову в топ-10 популярных женщин-блогеров на русскоязычном YouTube.

О проектах «Алёна, блин!»

Диджитал-проекты «Алёна, блин!» были созданы как часть авторского медиапространства Алёны Жигаловой. Они стали местом, где обсуждаются актуальные новости шоу-бизнеса, эксклюзивные события и откровенные интервью. Проекты быстро завоевали популярность в медиасфере, привлекая внимание подписчиков своим остроумием и уникальной подачей контента. В группе «Алёна, блин!» во «ВКонтакте» уже более 160 000 подписчиков, в Telegram-канале — 154 000, а в «Одноклассниках» — 184 000. На сегодняшний день на YouTube-канале «Алёна, блин!» 1,3 млн подписчиков.

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