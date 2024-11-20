Бочкарева подала в суд на бывшего мужа спустя 14 лет после развода

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва обратилась в суд с иском о взыскании алиментов с бывшего супруга, с которым развелась ещё 14 лет назад. Ранее актриса заявляла, что не нуждается в материальной поддержке со стороны экс-мужа. Но, по всей видимости, обстоятельства изменились, и теперь Бочкарёва решила обратиться в суд за помощью. Об этом сообщает портал «Страсти».

Иск был подан в Останкинский районный суд Москвы, и первое заседание по делу состоялось месяц назад. Следующее слушание назначено на 13 декабря. Стоит отметить, что актриса пока не даёт комментариев по поводу судебного процесса, и подробности по делу остаются неизвестными.

Наталья Бочкарёва и Николай Борисов были в браке три года. За этот период у пары родились двое детей — сын Иван и дочь Мария. После развода дети остались жить с матерью. В первые годы после расставания отец, по словам актрисы, активно участвовал в воспитании детей, но затем неожиданно прекратил любые контакты с ними. Бочкарёва отмечала, что не препятствовала их общению. Судя по всему, сами дети не проявляли желания поддерживать отношения с Борисовым.

На данный момент сын и дочь Бочкарёвой уже выросли — Ивану почти 18 лет, а Марии 17 лет. Ожидается, что в суде актриса будет требовать алименты, однако точная сумма и детали иска пока не раскрываются.