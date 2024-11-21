Россияне всё чаще устанавливают системы умного дома Число устройств умного дома увеличилось более чем в два раза за последние три года. Россияне проявляют повышенный интерес к технологиям, способствующим росту комфорта и безопасности своего жилья. 21 ноября, 14:45 Растёт интерес к технологиям, которые обеспечивают безопасность жилья. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kitreel

Подключение умных устройств к сети по сим-карте за 10 месяцев текущего года увеличилось на 23% относительно показателей 2023 года, а суммарный рост трафика за последние два года составил 126%. Также растут объёмы трафика, потребляемые каждым отдельно взятым устройством. Если годом ранее одна умная сим-карта расходовала в среднем 5 Гбайт, с января по октябрь 2024 года этот показатель уже достиг 8 Гбайт и продолжает увеличиваться, что связано с ростом спроса на умные камеры и системы безопасности, которые передают больший объём данных. Таковы результаты исследования объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota.

В сегменте умных домов наблюдается тенденция объединения устройств вокруг одного головного, которое позволяет управлять всем домом и соединять между собой устройства для обмена данными. Чаще всего таким хабом становится смартфон, который может в одном приложении подключить умную технику нескольких производителей, передающую данные по разным каналам. Ещё одним популярным устройством, вокруг которого концентрируются другие, стала умная колонка. На неё приходится 84% от общего числа проданных гаджетов для умного дома. Среди других категорий устройств лидируют товары для комфорта и безопасности: розетки, лампочки, видеокамеры и различные датчики. Бытовая техника занимает третью строчку в рейтинге продаж.

Что касается распределения трафика, то 50% от всего объёма занимают устройства, потребляющие в месяц до 1 Мбайта. Чаще всего они работают по механике получения входящего запроса (вызов или СМС). К ним относятся различные системы контроля доступа: шлагбаумы и электронные замки. Ещё 38% умных устройств потребляют до 50 Мбайт трафика ежемесячно, свыше этого необходимо менее чем 12% техники.

По данным оператора, 45% от общего числа владельцев умных домов занимают люди в возрастной категории 35–44 года. Чаще умными устройствами управляют мужчины — 63% абонентов.

Авторы Валерия Мишина