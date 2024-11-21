Путин отметил госнаградами многодетных матерей и семьи из шести регионов России

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении многодетных матерей из шести регионов страны. Документ опубликован на сайте Кремля.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Гылке Оксане Сергеевне, Воронежская область, Климовой Людмиле Леонидовне, Курганская область, Решитовой Ларисе Витальевне, Омская область, Синибабновой Зое Васильевне, Воронежская область», — указано в документе.

Также орденом «Родительская слава» награждена семья Вадима и Натальи Чавдар из Ленинградской области. Медалью ордена «Родительская слава» награждены семьи из Чувашии, а также Воронежской и Курской областей.