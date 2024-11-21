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21 ноября, 13:41

В Чебоксарах шестиклассник попытался напасть с ножом на преподавателя

В Чебоксарах ученик шестого класса попытался напасть с ножом на преподавателя. Об этом сообщает SHOT. Учителя смогли обезоружить 12-летнего подростка.

Место, где подросток завладел ножом. Фото © Telegram / Прокуратура Чувашии

Место, где подросток завладел ножом. Фото © Telegram / Прокуратура Чувашии

По данным телеграм-канала, школьник взял нож в столовой и пошёл с ним к учительнице. К счастью, нападение удалось предотвратить. Взрослые скрутили подростка и выбили нож.

Как пишет SHOT, шестиклассник стоит на учёте в ПДН. Его одноклассники рассказали, что неадекватное поведение у парня они наблюдают уже не в первый раз — ранее он пытался душить одноклассника, обливал жидким мылом, срывал уроки. Мальчика увезли в психдиспансер. Его мотивы устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Никита Никонов
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