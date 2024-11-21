В Москве состоялось заседание Оргкомитета ПМЭФ-2025

В Москве состоялось заседание Организационного комитета под председательством замглавы Администрации Президента РФ, председателя Оргкомитета ПМЭФ Максима Орешкина.

«Форум охватывает все основные сферы, включая технологии, образование, логистику, торговлю, инвестиции и финансы. Особое значение имеет участие в ПМЭФ международных объединений, таких как БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Их присутствие позволяет выстраивать эффективное взаимодействие с партнёрами, углублять экономическую кооперацию и формировать совместные стратегии, направленные на преодоление глобальных вызовов и достижение устойчивого развития», — отметил Орешкин.

Советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета форума Антон Кобяков в ходе заседания подчеркнул, что сейчас ведётся активная работа по продвижению ПМЭФ-2025, включая проведение выездных сессий в Индии, ОАЭ, Малайзии, Таиланде и Африке. По его словам, ПМЭФ остаётся одной из ведущих международных площадок для обсуждения вопросов устойчивого развития, цифровизации и глобального сотрудничества.

«Неотъемлемой частью программы станет ежегодный Международный молодёжный форум, который проходит под девизом «День будущего». Это мероприятие отражает стратегические приоритеты развития России на ближайшие годы: формирование будущего страны и общества через поддержку деятельности молодых учёных, специалистов и предпринимателей», — заявил Кобяков.

В рамках ПМЭФ-2025 также пройдёт культурный фестиваль «Петербургские сезоны», организуемый совместно с администрацией Санкт-Петербурга и Министерством культуры России.