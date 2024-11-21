Петербургский телеканал «78» стал победителем премии «МедиаБренд»
Ролик петербургского телеканала «Известия 78» получил высшую награду в номинации «Промо регионального ТВ» на премии «МедиаБренд», которая награждает лучшие проекты в области маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа. В 48 номинациях, разделённых на три категории («Видео-промо», «Дизайн» и «Специальные номинации) соревновались свыше 800 проектов. Работы оценивало экспертное жюри, которое отметило оригинальный подход и креативную концепцию визуального оформления.
«Этот ролик мы снимали летом этого года, стремясь передать силу, скорость и динамику, с которыми каждая новость проходит через нашу редакцию. Съёмки прошли за один день, и самым напряжённым моментом стал момент, когда мы проезжали по Вантовому мосту — одному из самых красивых кадров в ролике. В этот момент связь с камерой 360 обвалилась. Мы были в машине втроём: водитель, оператор и я как режиссёр. Я кричала: «Андрей, умоляю, медленнее!» — и даже не знала, записываем ли мы сейчас или нет. После того как съехали, поняли, что кадр есть, и продолжили на следующую локацию», — рассказала руководитель отдела промо телеканала «78» Анастасия Яковлева.
Ещё один проект телеканала «78» — «Так звучит Петербург» — попал в шорт-лист в категории «Лучший саунд-дизайн в промо-контенте». Это был специальный проект ко Дню города, состоящий из 15 роликов. Премия «МедиаБренд», основанная в 2011 году по инициативе специалистов в области телевизионного дизайна и маркетинга, направлена на развитие отрасли и установление профессиональных стандартов. Она организована при поддержке Национальной ассоциации телерадиовещателей.
Предоставлено Life.ru