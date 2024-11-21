Петербургский телеканал «78» стал победителем премии «МедиаБренд»

«Этот ролик мы снимали летом этого года, стремясь передать силу, скорость и динамику, с которыми каждая новость проходит через нашу редакцию. Съёмки прошли за один день, и самым напряжённым моментом стал момент, когда мы проезжали по Вантовому мосту — одному из самых красивых кадров в ролике. В этот момент связь с камерой 360 обвалилась. Мы были в машине втроём: водитель, оператор и я как режиссёр. Я кричала: «Андрей, умоляю, медленнее!» — и даже не знала, записываем ли мы сейчас или нет. После того как съехали, поняли, что кадр есть, и продолжили на следующую локацию», — рассказала руководитель отдела промо телеканала «78» Анастасия Яковлева.