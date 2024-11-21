Ростов-на-Дону возглавил список городов с доступными гостиницами на Новый год

Сервис OneTwoTrip провел исследование, выявив города с самыми доступными гостиницами на новогодние праздники. По данным, предоставленным «Газетой.Ru», наиболее экономичным вариантом для отдыха в России стал Ростов-на-Дону.

«Стоимость проживания здесь составит 1,8 тысячи рублей за ночь. Немного дороже обойдется размещение в Иркутске, где ночь в отеле стоит 2,3 тысячи рублей, а в Новосибирске и Краснодаре — 2,5 тысячи рублей», — сообщил источник.

Следом за ними идут номера в Волгограде, Йошкар-Оле и Чебоксарах, они обойдутся в 2 600 рублей, а в Самаре и Липецке — в 2 700 рублей. В Сочи и Уфе можно остановиться за 2 800 рублей, а в Архангельске, Анапе и Воронеже — за 2 900 рублей. Владивосток, Санкт-Петербург, Красноярск, Владикавказ, Минеральные Воды и Благовещенск предлагают гостиницы по цене 3 000 рублей за сутки.

Для тех, кто планирует провести праздники за границей, наиболее доступные варианты предлагает Азия. В индийском Варанаси номер обойдется в 1 000 рублей в сутки. Во Вьетнаме, в зависимости от города, цены варьируются от 1 100 рублей в Дананге до 1 900 рублей на Фукуоке. Бангкок и Каир предлагают проживание за 1 800 и 1 500 рублей соответственно. В Убуде и Денпасаре, расположенных на Бали, ночевка обойдется в 1 600 и 1 700 рублей.

Египет также предлагает доступные варианты: в Каире номер стоит 1 500 рублей, в Хургаде — 2 700 рублей, а в Шарм-эль-Шейхе — 2 900 рублей. На других популярных направлениях, таких как Паттайя и Нуса-Дуа, цены составляют 2 600 и 2 800 рублей соответственно.

Таким образом, как в России, так и за ее пределами, можно найти множество бюджетных вариантов для новогоднего отдыха. Эксперты рекомендуют заранее планировать поездки и бронировать номера, чтобы воспользоваться лучшими предложениями.