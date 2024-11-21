В Сибири запустили современный топливный терминал В Кемеровской области открылся современный топливный терминал. Новый логистический комплекс обеспечит поставку в регион порядка 600 тыс. тонн нефтепродуктов в год. 21 ноября, 15:35 Открылся новый топливный терминал. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Новый терминал оснащён российским оборудованием для хранения, приёма и отгрузки топлива, на нём внедрены передовые природоохранные решения и технологии производственной безопасности. На территории комплекса установлены автоматизированные эстакады с системой герметичной подачи бензина и дизельного топлива в автомобильный транспорт и из железнодорожных цистерн. Контроль качества нефтепродуктов осуществляется с помощью собственной системы: цифровые датчики в онлайн-режиме анализируют показатели моторного топлива.

Терминал в Кемеровской области стал четвёртым современным объектом топливно-логистической сети «Газпром нефти». Ранее компания ввела в эксплуатацию комплексы в Ленинградской, Свердловской и Тюменской областях.

Благодаря запуску терминала в Кемеровской области было создано более 100 новых высокотехнологичных рабочих мест. Для сотрудников комплекса предусмотрены комфортные условия труда: в административно-бытовом комплексе размещены удобные общественные и офисные пространства, комнаты для отдыха и питания, гардеробные.

— Строительство топливного терминала в Кемеровской области произведено в рекордные для подобных объектов сроки — за 2 года. В нём использованы самые современные решения по хранению и отгрузке моторных топлив, благодаря чему на сегодняшний день кемеровский терминал — наиболее технически оснащённый в Сибири. Для обеспечения российских регионов топливом мы продолжим дальнейшее развитие терминально-логистической сети компании как за счёт нового строительства, так и за счёт модернизации действующих объектов, — рассказал директор по региональным продажам нефтяной компании Дмитрий Шепельский.

— Это один из крупнейших инвестиционных проектов энергетики Кузбасса за последние годы. Кемеровский терминал четвёртый в России и первый в Сибири, оснащённый по последнему слову техники. Ежегодно через него наш регион будет получать каждый третий литр бензина и дизельного топлива. Новый логистический комплекс обеспечит поставку более 600 тысяч тонн нефтепродуктов в год. Открытие нового топливного терминала — это ещё один важный шаг в развитии экономики Кузбасса. Комплекс позволит сформировать стратегический запас топлива, которое будет поставляться для нужд розничных сетей заправочных станций и для оптовиков. Ключевыми потребителями станут угледобывающие, промышленные, сельскохозяйственные и автотранспортные предприятия региона, — рассказал губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Авторы Валерия Мишина