Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

Ставропольский край оказался на высоких позициях в антирейтинге по количеству нелегальных свалок. Согласно данным аналитиков FinExpertiza за прошлый год, регион занимает 7 место с 246 свалками. По количеству незаконных полигонов ТКО в прошлом году лидирующие позиции заняли следующие регионы: Астраханская область (977 полигона), Бурятия (853 полигона) и Оренбургская область (793 полигона), сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Ижевске жильцы одного многоквартирного дома на протяжении полутора лет оставались без газа из-за проблем с хозяйкой спа-салона. В прошлом году при проверке оборудования газовщики не смогли попасть в нежилые площади. Собственница отказалась впустить их из-за опасений повредить скрытый газопровод, который может нарушить её дорогой ремонт. В связи с этим, весь пятиэтажный дом был временно отключен от газоснабжения, сообщает udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростове несколько подземных пешеходных переходов были классифицированы как укрытия на случай воздушной атаки. Горожане смогут использовать их для укрытия, как и подвалы многоэтажных зданий. Полный список бомбоубежищ размещен на сайте администрации города, информирует rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В Татарстане чиновник может оказаться за решеткой за организацию Сабантуя. Следственный комитет по Татарстану сообщил о задержании главы исполкома Актанышского района Рустема Ильясова. Его подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий на протяжении трех лет, информирует inkazan.ru.

Волгоградская область

В Волгограде женщина подозревается в убийстве своего супруга с помощью ножа. Мужчина с ножевыми ранениями был доставлен в больницу. По предварительной информации, ранения нанесла ему его жена. Во время конфликта она воспользовалась ножом и нанесла несколько ударов в область груди. После этого женщина вызвала скорую помощь, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, пишет novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Нижегородская область готовится к суровым погодным условиям. С 22 ноября ожидаются потоки дождя, которые будут наиболее значительными за последние сто лет, а порывы ветра будут близкими к штормовым, сообщает newsnn.ru. Температурные условия будут колебаться.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле мошенники используют схему с доставкой подарков для обмана граждан, передает tagilcity.ru. Указано, что злоумышленники отправляют местным жителям цветы или другие презенты, после чего просят сообщить код для якобы подтверждения отправки.

Оренбургская область

В Орске завершено строительство первых домов для тех, кто пострадал от наводнения в апреле. Как сообщает 56orb.ru, здания расположены в микрорайоне «Звездный». В настоящее время возведены десять индивидуальных жилищ и двадцать секций в дуплексах. К концу текущего года планируется ввести в эксплуатацию свыше двухсот шестидесяти жилых помещения, сообщил губернатор Денис Паслер.

Тюменская область

Все сотрудники правоохранительных органов Тюменской области будут подняты по тревоге. Как информирует nashgorod.ru, 20 ноября в регионе состоятся антитеррористические тренировки с участием ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии и других экстренных служб.

Омская область

В Омской области гражданин иностранного государства был осужден за контрабанду нефрита. Как сообщает gorod55.ru, 48-летний гражданин Казахстана признан виновным в незаконном обороте полудрагоценного камня. В 2022 году он пытался перевезти через границу 1,2 тысячи килограммов нефрита. Общая стоимость полудрагоценного камня составила порядка 6 миллионов рублей.

Карелия

В доме экс-мэра Петрозаводска проводятся обыски. Как сообщает karelinform.ru, Владимира Любарского подозревают в коррупции — получении и даче взяток. В мероприятиях участвуют сотрудники карельского УФСБ, полиция и следователи СК РФ.

Приморский край

В Приморском крае мужчина случайно нашел корейский телеканал на своем телевизоре. Согласно информации от vostokmedia.com, житель региона в процессе настройки каналов поймал сигнал из Кореи. Судя по сюжетам о лидере КНДР и нарядам телеведущих, можно предположить, что это был северокорейский канал.

Башкирия

После участия в хоррор-квесте в Уфе в больницу был доставлен ребенок, пишет mkset.ru. Шестеро 12-летних девочек решили испытать свои силы в страшном квесте, но столкнулись с внезапной агрессией. По словам матери одной из девочек, аниматор ударил ее дочь головой о стену и схватил за шею. Следственный комитет уже выяснил, что аниматор применил электрошокер и использовал физическую силу, что также повлияло на других участниц.

Краснодарский край

В Краснодаре полиция разыскивает подростков, участвовавших в массовой драке. Как отмечает KubanPress, видео инцидента распространилось в соцсетях. Конфликт возник после замечания 17-летнего школьника о громкой музыке и ненормативной лексике, в результате чего словесная перепалка переросла в драку с привлечением друзей.

Хабаровский край

В Хабаровском крае начнется борьба с промышленным браконьерством. По информации transsibinfo.com, инспекторы будут проводить обследование прибрежных зон, взаимодействовать с гражданами, применять специальные устройства и запрашивать необходимые разрешительные документы. Люди, находящиеся в зонах контроля, должны будут останавливаться по требованию инспекторов и предоставлять доступ к своим месту работы.

Новосибирск

В Новосибирске жительница умело обманывала наивных мужчин, сообщает atas.info. Она знакомилась с ними через социальные сети, завоевывая доверие в переписке и под различными предлогами запрашивая финансовую помощь. Сибирячка использовала вымышленное имя и создавала образ безобидной женщины. В результате четырем мужчинам она причинила ущерб на сумму полмиллиона рублей.

Челябинская область

Челябинская область будет контролировать лесные пожары с помощью спутников, сообщает kursdela.biz. В регионе планируется увеличить количество постов видеонаблюдения для мониторинга лесных пожаров до ста. Эти посты будут интегрированы в систему ГЛОНАСС. Доказанная эффективность видеонаблюдения позволяет оперативно обнаруживать сотни возгораний, а диспетчеры координируют действия пожарных бригад.

Хакасия

Автомобиль Geely Monjaro был признан «автомобилем года» на престижной автомобильной премии. После этого интерес к модели возрос, сообщает newkhakasiya.online. Конкретные данные об увеличении количества продаж пока не раскрыты, но специалисты полагают, что признание на этом конкурсе повысило доверие к бренду среди покупателей и поможет укрепить позиции производителя на рынке Российской Федерации.

ХМАО

Спортсмен из Ханты-Мансийского автономного округа поставил мировой рекорд на чемпионате мира по «Стрилифтингу», сообщает muksun.fm. Соревнования проходили в Москве. Житель Ханты-Мансийска оказался лучшим в отжиманиях с утяжелением на многократное повторение.

Приморский край

Сенатор Александр Ролик ознакомился с современными цифровыми мастерскими, тренажерами для управления техникой и квадрокоптерами в Дальневосточном техническом колледже, расположенном в Уссурийске. Этот колледж играет ключевую роль в производственном кластере «Строительство» и готовит специалистов для востребованных профессий, сообщает zr.media. Учатся здесь уже третий год в рамках проекта «Билет в будущее», который помогает школьникам определиться с выбором профессии. Ролик также обсудил с преподавателями стратегии по привлечению молодежи к рабочим специальностям.

Красноярский край

В Красноярске было арестовано имущество фирмы ООО «Глютен» из-за задолженности по зарплате перед работниками «Красноярского хлеба». В конце октября горожане заметили, что продукция этой компании исчезла с полок, информирует prmira.ru. Сети «Красный Яр» и «Командор» сообщили о прекращении поставок от «Красноярского хлеба» без объяснений. Как отмечает прокуратура, деятельность компании в настоящее время приостановлена.

Белгородская область

На территории Грайворонского округа Белгородской области беспилотник атаковал частный сектор и взорвался во дворе жилого дома. В момент инцидента во дворе находился мужчина, который получил баротравму и ранения от осколков. Его оперативно доставили в Грайворонскую больницу, сообщает bel.ru. В результате удара повреждены окна дома и хозяйственная постройка. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что пострадавшему будет предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Пермский край