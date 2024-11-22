«Это счастье»: Депутаты назвали идеальный подарок на день матери
Депутаты Госдумы: Лучший подарок на день матери — известие о пополнении в семье
Депутаты Госдумы Виталий Милонов и Татьяна Буцкая поделились своими представлениями о лучшем подарке ко Дню матери. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Совсем скоро, 24 ноября, будет отмечаться День матери. В честь этого события принято поздравлять представительниц прекрасного пола и дарить им подарки. Депутаты Госдумы Виталий Милонов и Татьяна Буцкая поделились с Life.ru своими представлениями о лучшем подарке для женщины на этот праздник.
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, уверен, что лучший презент для мамы — радость продолжения рода.
Если подарок женщине, маме от дочери — то это две полоски на тесте. Мама — это женщина, которая счастлива иметь детей. Мама не бывает без детей. Все женщины становятся мамами благодаря детям. Я искренне желаю всем девушкам и женщинам в нашей стране иметь возможность праздновать этот день. И чтобы они получали не одно, не два, а три и больше поздравлений от своих детей
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая, соглашается, что известие о пополнении в семье может стать настоящим чудом, но подчёркивает, что к такому подарку нужно подходить индивидуально.
В зависимости от отношений внутри семьи, в зависимости от ситуации, надо подбирать самый лучший момент. Это всегда индивидуальная история, как и предложение руки и сердца. Конечно, это счастье, я была бы безумно счастлива, но каждая ситуация, семейная ситуация, она особая. Поэтому надо просто для каждой семьи подобрать лучший случай и эту лучшую ситуацию именно реализовать
Оба депутата сошлись во мнении, что День матери — это праздник любви и благодарности, а лучший подарок для женщины — счастье видеть детей, которые её ценят и делают всё, чтобы она гордилась ими.
А если вы всё ещё не знаете, что сказать главному человеку в своей жизни в День матери, Life.ru подготовил для вас подборку самых тёплых поздравлений. Как мило поздравить маму в этот праздник и оставить приятное впечатление — читайте в нашем материале.