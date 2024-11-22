«Это счастье»: Депутаты назвали идеальный подарок на день матери

Если подарок женщине, маме от дочери — то это две полоски на тесте. Мама — это женщина, которая счастлива иметь детей. Мама не бывает без детей. Все женщины становятся мамами благодаря детям. Я искренне желаю всем девушкам и женщинам в нашей стране иметь возможность праздновать этот день. И чтобы они получали не одно, не два, а три и больше поздравлений от своих детей