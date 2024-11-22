От 40 тысяч за сеанс: Россиянки начали лечить боли в шеи с помощью «оргазмотерапии»
Россиянкам стали активно навязывать лечение оргазмами за десятки тысяч рублей
Россиянкам стали активно навязывать лечение оргазмами. Прошаренные наставники убеждают, что оргазмотерапия лечит от всех женских болезней. Как выяснил SHOT, «оргазменные сенсеи» (как правило, это мужчины без медицинского образования), называют себя энерготерапевтами и обещают привести любую женщину к экстазу.
Они уверяют, что разгоняют внутри «пациентки» волну энергии, которая погружает её в транс и приводит к бесконтактному оргазму, во время которого негатив и болезни уходят, а красота, женственность и сексуальность пробуждаются. Мужички с хитрыми лицами заявляют, что их оргазмотерапия исцеляет репродуктивную и мочеполовую системы, а также избавляет от болей и зажимов в шее, плечах, пояснице.
За один сеанс ахов-вздохов просят от ₽40 тысяч. Для тех, кто лишился смысла жизни и ресурса, обещают за 150 тысяч рублей разработать авторскую программу по энергооргазму, которая ну точно спасёт от проблем. Тех, кто прокачался до максимального левела оргазмичности, энерготерапевты обещают взять под своё крыло наставника. Познать всю силу оргазмов наверняка можно за каких-то 350 тысяч рублей.
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