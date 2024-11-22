От 40 тысяч за сеанс: Россиянки начали лечить боли в шеи с помощью «оргазмотерапии»

Россиянкам стали активно навязывать лечение оргазмами. Прошаренные наставники убеждают, что оргазмотерапия лечит от всех женских болезней. Как выяснил SHOT, «оргазменные сенсеи» (как правило, это мужчины без медицинского образования), называют себя энерготерапевтами и обещают привести любую женщину к экстазу.

Они уверяют, что разгоняют внутри «пациентки» волну энергии, которая погружает её в транс и приводит к бесконтактному оргазму, во время которого негатив и болезни уходят, а красота, женственность и сексуальность пробуждаются. Мужички с хитрыми лицами заявляют, что их оргазмотерапия исцеляет репродуктивную и мочеполовую системы, а также избавляет от болей и зажимов в шее, плечах, пояснице.