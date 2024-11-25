Mediascope выяснил, в какие мобильные игры играют россияне По данным исследования Mediascope, российские геймеры чаще всего выбирают на смартфоне казуальные игры с простыми механиками. У молодой аудитории в топе экшен, а с возрастом растёт интерес к словесным играм — подробнее в материале Life.ru. 25 ноября, 08:22 Российские геймеры чаще всего выбирают на смартфоне казуальные игры с простыми механиками. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Топ мобильных игр в России по данным Mediascope

Brawl Stars

В группе 12–24 года уверенное лидерство не только в России, но и во всём мире держит игра Brawl Stars. По данным на август 2024 года, у условно-бесплатного приложения для смартфонов и планшетов 250 миллионов скачиваний на Android и iOS. Рейтинг Mediascope возглавляет Brawl Stars, занимающая первое место по популярности среди мобильных игр в России с охватом 28% игроков в возрасте от 12 до 24 лет.

Игра Brawl Stars — лидер среди россиян 12–24 лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Royal Match

Royal Match — лидер сразу в трёх возрастных группах — у пользователей от 25 до 55 лет, — а также возглавляет топ мобильных игр в России в своей группе. Её создатели, турецкая компания Dream Games, добились феноменального успеха, сделав эту популярную игру-головоломку самой доходной мобильной игрой 2023 года в мире.

Words of Wonders

Words of Wonders — первая игра у россиян 55–64 и 65+ лет. Она считается одной из самых популярных игр-головоломок в СНГ-сегменте Google Play. По данным на 5 ноября 2024 года, в App Store игра занимает первое место в категории «Словесные» с оценкой 4,8 балла и 612,6 тысячи оценок. Words of Wonders — free-to-play-игра в слова с элементами кроссворда, доступная для взрослых и детей старше трёх лет.

Самые популярные мобильные игры в 2024 году в России

По данным Mediascope за январь – август 2024 года, самые популярные мобильные игры в России: Royal Match. Лидерство держит сразу в трёх возрастных группах — у пользователей от 25 до 54 лет.

Лидерство держит сразу в трёх возрастных группах — у пользователей от 25 до 54 лет. Words of Wonders. У россиян 55+ лет первое место занимает эта словесная игра.

У россиян 55+ лет первое место занимает эта словесная игра. PUBG. У самой молодой группы — 12–24 года — в топе экшен, а первую позицию занимает эта игра.

У самой молодой группы — 12–24 года — в топе экшен, а первую позицию занимает эта игра. Roblox. Входит в топ-5 у всех пользователей 12–54 лет, причём выше всего её позиции у россиян 25–34 лет.

В мобильные игры в России сегодня играют 33,8 миллиона человек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lukmanazis

Сколько людей в России играют в мобильные игры

В мобильные игры в России, по данным аналитической компании Newzoo, сегодня играют 33,8 миллиона человек — 79% от общего количества любителей игр.

Сколько времени россияне проводят за игрой

По данным на август 2024 года, россияне ежемесячно проводят за мобильными играми свыше 11 часов, что на 85% больше показателя 2023 года. Исследования Mediascope показывают, что пик использования игровых сервисов на смартфонах — нерабочее время и выходные (особенно воскресенье). Меньше всего играют в пятницу.

Авторы Андрей Соколов