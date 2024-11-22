В Москве пройдёт более 150 мероприятий в честь празднования Дня матери

В Москве в предстоящие выходные, 23 и 24 ноября, состоится масштабное празднование Дня матери. Горожан ждет более 150 мероприятий, организованных подведомственными Департаменту культуры учреждениями, сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы.

В программе — концерты, выставки, лекции и мастер-классы, которые пройдут в парках, музеях, библиотеках и культурных центрах столицы. Большинство событий будут бесплатными, однако для некоторых потребуется предварительная регистрация или покупка билета.

Так, 23 ноября Государственный Дарвиновский музей приглашает родителей с детьми на тематические викторины и игры, посвящённые материнству у животных. Знатоки мультфильмов смогут проявить себя в игре «Сказочные мамы». В тот же день в Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева пройдут познавательные мастер-классы и демонстрации коллекций. Эксперты расскажут о стадиях формирования эмбриона человека.

В парке «Ангарские пруды» состоится забег «Пятёрка для моей мамы» на пять километров. Участники смогут посетить тематическую фотозону, лекцию по семейной психологии и мастер-класс для детей, где они создадут открытки. В парке «Красная Пресня» пройдёт мастер-класс «Вяжем цветочную композицию».

24 ноября в Мемориальном музее А.Н. Скрябина откроется выставка «Нежна и неистова — Скрябина», посвящённая женщинам семьи композитора. В культурном центре «Зеленоград» пройдёт семейная программа «Мамин день!», а в центре «Гармония» состоится мероприятие «Единственная моя» с танцевальными и вокальными номерами. В детском парке имени Н.Н. Прямикова Всероссийский союз художниц «Эхо» проведёт мастер-классы по созданию акварельных открыток в технике скетча. Художницы Лада Никольская и Елена Тарасова поделятся своим мастерством.