«Значит, это не наша смерть»: Пассажиры с горящего SSJ сняли первое видео после спасения

Пассажиры Sukhoi Superjet 100, у которого после приземления в аэропорту турецкой Антальи загорелся двигатель, сняли на видео, что происходило в воздушной гавани в первые минуты после приземления. На кадрах видно, что люди стоят возле горящего самолёта, но паники на месте не было. Один из пассажиров и вовсе поразил невозмутимостью, за кадром слышна его реплика:«Значит, это не наша смерть».

Пассажиры с горящего Superjet 100 сняли видео первых минут после спасения. Видео © Mash

На борту находились примерно 80 человек, которых эвакуировали с помощью надувных трапов. Люди покидали самолет с ручной кладью и чемоданами.

Существует вероятность, что пилот мог задеть левым крылом взлетную полосу во время приземления, что могло стать причиной возникновения пожара.

По словам пассажиров, после жесткого удара при приземлении начался разлив топлива. Экипаж быстро развернул спасательные трапы и организовал эвакуацию. Турецкие пожарные оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь.