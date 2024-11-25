На «Уроке цифры» от VK побывали более 3 млн школьников из России и других стран

Проект «Урок цифры» от VK на тему «Магазин приложений» привлек более 3 миллионов школьников из России и других стран. В рамках этого проекта учащиеся узнали, как создавать и развивать цифровые продукты, а также освоили управление магазином приложений на примере крупнейшей российской платформы RuStore. Инициатива реализуется АНО «Цифровая экономика» в сотрудничестве с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», а также нацпроекта «Цифровая экономика» и «Экономика данных».

Среди российских регионов наибольшее количество участников «Урока цифры» зарегистрировано в Чеченской Республике, Белгородской, Оренбургской, Свердловской, Рязанской, Челябинской, Самарской, Омской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Курганской области.

Эксперты VK Education, RuStore и Учи.ру также провели открытые уроки по теме «Магазин приложений» для школьников в различных регионах, при этом занятия проходили с участием представителей министерств и органов власти в области образования и цифровизации. В рамках проекта VK запустила специальное мини-приложение ВКонтакте для прохождения урока, которое уже использовали более 5 тысяч пользователей.

Урок от VK предоставил учащимся 1–11 классов возможность стать «владельцами» собственного магазина приложений. Они изучили основы разработки программного обеспечения, научились продвигать IT-продукты, модерировать контент и работать с отзывами пользователей. С помощью интерактивных тренажеров ребята познакомились с востребованными IT-профессиями и задачами, с которыми сталкиваются разработчики, дизайнеры, копирайтеры, модераторы и специалисты поддержки в своей работе.