Прогноз цен на первичную, вторичную и загородную недвижимость с 1 декабря. Что ждёт покупателей С 1 декабря на ряд квартир сделают скидки, а застройщики думают про новые акции. Тем не менее обстановка на рынке недвижимости остаётся непростой. Что будет с ценами на первичную, вторичную и загородную недвижимость в декабре? 26 ноября, 21:23 Продать недвижимость стало сложнее. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Прогноз цен на первичную недвижимость

Сейчас цены на первичном рынке проходят этап стагнации. Это происходит на фоне увеличения ключевой ставки Центробанка, повышения себестоимости стройматериалов и инфляции.

— В декабре на стоимость первичной недвижимости могут оказать влияние традиционные акции и скидки от девелоперов. Тем более что спрос в этот период практически всегда показывает рост. Корректировка цен, если и произойдёт, то не продемонстрирует радикальных изменений. Она будет находиться на сбалансированном уровне после этапа активного роста, — рассказал управляющий партнёр компании «Прайм лайф» Денис Коноваленко.

На текущей стадии рынок, как и в прошлые периоды, полностью зависит от финансовых инструментов. Это могут быть как сниженные ставки по ипотекам, так и снижение ставок по вкладам. Только в этом случае произойдёт рост продаж первичного жилья. Такое мнение высказал CEO «Философта» Иван Власов.

— Рынок жилья стандарт и комфорт на 80–95% — в зависимости от региона — использует льготные ипотечные продукты для продажи. Другими словами, берём продажи без льготной ипотеки за сентябрь – ноябрь. Получаем среднее значение, это и будет уровнем продаж декабря, если не появятся какие-либо финансовые инструменты, — добавил Иван Власов.

Прогноз цен на вторичную недвижимость

Рынок вторичного жилья продолжает стагнировать. Медианная цена квадратного метра практически не меняется. Так охарактеризовал обстановку на рынке коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

При этом по городам-миллионникам в среднем экспозиция вторичного жилья продолжает сокращаться. В мегаполисах за октябрь количество доступных предложений снизилось на 3%.

Ожидается, что в декабре продавцы будут предоставлять покупателям повышенные скидки. Если, конечно, им нужно скорее продать жильё.

Продавцы квартир на вторичном рынке увеличивают скидки. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Прогноз цен на загородную недвижимость с 1 декабря

Цены на загородную недвижимость в Московском регионе демонстрируют разнонаправленные тренды. Спрос на эконом и комфорт снизился. Покупатели заняли выжидательную позицию из-за изменения условий по семейной ипотеке. Число сделок в 70% посёлков эконом- и в 60% комфорткласса снизилось в два и более раза по сравнению с 2023 годом. Застройщики играют ценами и продают часть участков по акции, формально не опуская цены на все участки, но давая дисконты по отдельным. Они составляют до 10–15% от цены. Так охарактеризовал обстановку на рынке учредитель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.

В других сегментах, по его словам, с продажами существенно лучше. В 61% посёлков бизнес- и в 68% премиум-класса продажи на уровне 2023 года или выше. Этому способствует рост цен в посёлках (более 20% в год) и отсутствие большого количества предложения. Кроме того, рост цен в некоторых проектах выше, чем ставки по депозитам, что даёт дополнительный импульс к покупке.

По загородному сегменту цены зафиксируются до конца года. Будут акционные предложения на отдельные объекты, где скидка может составлять до 10%. Она будет зависеть от условий продажи (наличный расчёт, ипотека) и ликвидности самого лота. Дальнейшая индексация будет идти уже в 2025 году в связи с ростом цен на материалы из-за инфляции и в связи с другими экономическими и геополитическими факторами. Такой прогноз сделал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

— Эконом и комфорт с начала года потеряют в цене от 10 до 15% — с постепенным снижением до 20% к концу 2025 года. Хотя в некоторых уникальных проектах рост цен в 2025 году может составить от 10 до 20%. Бизнес- и элит-класс будут демонстрировать уверенный рост спроса. Цены вырастут на 20–50% в зависимости от проекта, — добавил Валерий Лукинов.

Авторы Нина Важдаева