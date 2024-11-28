Демонстрационный экзамен: итоги 2024 года В 2024 году демонстрационный экзамен сдали свыше 370 тысяч выпускников по 195 профессиям и специальностям. 28 ноября, 15:24 Демонстрационный экзамен становится самой популярной формой оценки знаний и навыков студентов колледжей и техникумов. Обложка © ФГБОУ ДПО ИРПО

Демонстрационный экзамен становится самой популярной формой оценки знаний и навыков студентов колледжей и техникумов: в этом году итоговую аттестацию в этом формате прошли выпускники в 3000 колледжей из 86 регионов страны. В 2025 году планируется, что число участников достигнет 570 тысяч человек, а сам экзамен пройдёт в 3500 образовательных организациях.

Демонстрационный экзамен был апробирован в 2017 году. Именно тогда впервые к процедуре аттестации студентов присоединились и работодатели: они предоставили площадки для проведения экзаменов, получили возможность оценить знания и навыки выпускников. В 2024 году число экспертов, представителей предприятий и бизнес-сообщества выросло на 14% и превысило 27 тысяч человек (67% процентов от общего числа экспертов).

Кроме того, работодатели занимаются и подготовкой оценочных материалов. В 2024 году демонстрационный экзамен был разделён на базовый и профильный уровни, которые оцениваются по ФГОС. Оценочные материалы для вариативной части профильного уровня готовят работодатели, опираясь на свои потребности. В такой форме в этом году экзамен сдали 33 тысячи выпускников по 123 профессиям и специальностям из 58 регионов России.

В 2024 году демонстрационный экзамен был разделён на базовый и профильный уровни. Фото © ФГБОУ ДПО ИРПО

Важной составляющей качественной организации и проведения демонстрационного экзамена является обучение экспертов. Так, в Институте развития профессионального образования уже год существует Школа подготовки экспертов в области качества профессионального образования «Профинтенсив». За этот год проведено более 200 просветительских мероприятий, участниками которых стали более 40 000 человек (из числа управленцев и педагогов образовательных организаций, представителей РОИВ и флагманских предприятий регионов) из 88 субъектов Российской Федерации. С повышением экспертного уровня представителей системы профессионального образования, профессиональных сообществ и объединений повышается и качество оценки демонстрационного экзамена:

«Демонстрационный экзамен ежегодно масштабируется, к нему подключаются новые регионы, новые колледжи, новые работодатели. Но не только количеством, но и качеством измеряется демонстрационный экзамен. Качественные параметры сдачи демонстрационного экзамена также ежегодно растут. Так, средний результат выполняемости заданий демонстрационного экзамена в 2024 году составил 63%. К сравнению: в 2022 году средний результат выполняемости заданий был 58%», — подвела итоги года проректор Института развития профессионального образования Светлана Наумова.

Итоги демонстрационного экзамена. Видео © ФГБОУ ДПО ИРПО

Федеральным оператором демонстрационного экзамена базового и профильного уровней по образовательным программам СПО является Институт развития профессионального образования.

Авторы Евгений Кузнецов