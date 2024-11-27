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27 ноября, 10:20

Маломерное судно с девятью туристами и капитаном затонуло у Териберки

SHOT: У Териберки затонуло судно с девятью туристами и капитаном, всех спасли

Маломерное судно с девятью туристами и капитаном затонуло у Териберки в Мурманской области. Они хотели посмотреть на китов, сообщает SHOT.

Маломерное судно с девятью туристами и капитаном затонуло у Териберки в Мурманской области. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, путешественники отправились на судне «Боец» в Баренцево море, несмотря на ограничения маломерных судов по выходу в акваторию. Кораблик с туристами опрокинулся. К счастью, всех спасли и подняли на находившиеся рядом лодки.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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