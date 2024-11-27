Растущий биткоин привлекает россиян на криптобиржи Россияне стали чаще посещать различные сайты, связанные с криптовалютами. Причина — рост курса биткоина и других популярных цифровых валют. 27 ноября, 14:50 Курс биткоина растёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

С 1 сентября до середины ноября еженедельный трафик, который россияне потратили на площадках цифровых валют, увеличился в среднем на 5%. За первые две недели ноября объём трафика вырос по сравнению с аналогичным периодом октября на 8%. Таковы результаты аналитики МегаФона на основе обезличенного трафика абонентов на тематические ресурсы.

Наибольший прирост в начале ноября продемонстрировала биржа Deribit (+126%), следом идёт криптоплощадка HTX (+24%), а замыкает тройку лидеров KuCoin (+23%).

Binance, Bybit и MEXC лидировали в ежемесячном трафике по общему объёму потраченных Мб — 45%, 25% и 8% соответственно.

При этом ряд бирж потеряли часть трафика. Например, трафик на китайскую Gate.io сократился на 26%, на Upbit и Kraken — на 6% и 4% соответственно.

А после разочарования россиян в валюте Hamster Kombat (HMSTR), вышедшей на биржи 26 сентября, криптобиржа EBI Exchange растеряла более 80% трафика в октябре и продолжила падение в таком же темпе в ноябре.

Рост трафика российских участников крипторынка соответствует общемировой тенденции: в ноябре суммарный веб-трафик на 20 крупнейших криптобиржах вырос по сравнению с октябрём на 8–10%. По разным оценкам, на долю российских пользователей приходится 27–30% всего интернет-трафика на эти биржи.

В целом рост трафика на крупнейших криптоплощадках объяснялся ростом цены на основные криптовалюты и в первую очередь биткоин. Курс базовой криптовалюты, занимающей около 60% объёма торгов, на мировом рынке начал расти, вопреки сложившейся традиции, не в октябре (его в криптосреде называют uptober), а сразу после наступления ноября.

Главным фактором роста стали выборы президента США. После оглашения результатов биткоин начал стремительно расти в цене, увеличившись почти на 45% (с $68 тыс. до $98 тыс.) к концу месяца. Рост стоимости криптовалют сопровождался притоком капитала в американские биржевые фонды, позволяющие торговать криптовалютами в виде акций.

Подорожали и другие основные криптовалюты. Так, Ethereum в ноябре перешагнул отметку в $3000 за монету и подорожал за месяц на 40%, Solana выросла в цене почти на 60%, а токен XRP увеличился в цене в три раза.

Кстати, возможную роль в повышении интереса к цифровым валютам среди россиян сыграли не только мировые новости, но и изменения законодательства в РФ в части регулирования этого рынка. Напомним, что с 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты. Им были закреплены основные понятия, а также упорядочены определённые действия с криптой. Ещё в начале осени, то есть до вступления в силу нового закона, продавцы оборудования для майнинга зафиксировали кратный рост спроса на их продукцию со стороны потенциальных майнеров.

Авторы Валерия Мишина